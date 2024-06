Агата Крісті є невичерпним джерелом натхнення для кінематографістів. У нинішній добірці – мінісеріали за її найвідомішими романами.

«Свідок звинувачення»

The Witness for the Prosecution, 2016 , (на головному фото)

«Свідок звинувачення» – екранізація одного з найвдаліших романів Агати Крісті із прекрасною Кім Кеттролл у головній ролі. Емілі Френч – багата світська дама, що любить випивку та розваги з молодими юнаками. Одного вечора її знаходять убитою, а всі докази вказують на Леонарда Воула. Чи зможе він довести свою невинність? Мінісеріал складається з трьох серій.

«Випробування невинністю»

Ordeal by Innocence, 2018

Минуло вже чимало часу з того моменту, як Рейчел Аргайл, матір п'ятьох прийомних дітей, була знайдена вбитою у власному будинку. Винним вважали її сина Джека, чиї відбитки було знайдено на місці злочину, хоча хлопець і заперечував причетність до цієї події. Він гине у камері, справу закривають. А згодом у двері Аргайлов стукає доктор Калгарі, який може підтвердити алібі Джека. Тепер під підозрою перебувають усі присутні того фатального вечора.

«І нікого не залишилось»

And Then There Were None, 2015

Таємниче подружжя Онім запрошує вісьмох незнайомців у свій особняк, розташований на невеликому ізольованому острові. Але після приїзду гості розуміють, що господарі відсутні і всім заправляє прислуга –сімейна пара, яка також жодного разу не бачила містера та місіс Онім. Саме прислуга за наказом господарів під час вечері включає платівку, де записані звинувачення кожного з присутніх у вбивствах. Це перша англомовна екранізація, що використовує оригінальну кінцівку роману, але водночас зберігає ту саму політкоректність пізніх перевидань роману — замість негренят із оригінальної британської публікації тут використані солдатики (такий варіант використовується в багатьох сучасних англомовних виданнях роману).

«Вілла “Блідий кінь”»

The Pale Horse, 2020

Ще одна екранізація ВВС. Через кілька років після трагічної смерті своєї першої дружини Дельфіни, історик Марк Істербрук повторно одружився, і тепер живе в щасливому шлюбі з Гермією. Одного разу його просять з'явитися в поліцію і попереджають про небезпеку: в черевику однією з померлих напередодні жінок, Джессі Девіс, був виявлений список імен людей, велика частина з яких вже померли за нез'ясованих обставин, а історик також є у цьому списку. Поки слідчі шукають раціональне пояснення того, що трапилося, Істербрук намагається зрозуміти, як з тим, що сталося пов'язані відьми з вілли «Блідий кінь».

«Убивства за абеткою»

The ABC Murders, 2018

Мінісеріал є адаптацією однойменного роману Агати Крісті 1936 року, який складається з трьох епізодів. Події відбуваються в 1930-х роках, Еркюль Пуаро стикається з серійним вбивцею, якого називають «Алфавіт» («ABC»), тому що він здійснює вбивства немов за алфавітом: Аліса Ашер вбита в Андовері, Бетті Барнард вбита на пляжі в Бексхілл. Всі події супроводжуються копією «Залізничного путівника ABC», залишеної на місці злочину. У фільмі зіграв Джон Малкович.