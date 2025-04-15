15 квітня – Всесвітній день мистецтва, створений на честь дня народження Леонардо да Вінчі, одного з найвідоміших геніїв епохи Відродження. Цей день заснувала 2012 року Міжнародна асоціація мистецтва (IAA), щоб підкреслити важливість мистецтва у розвитку культури та суспільства. І крадіжкм саме картин чи інших творів мистецтва робить фільми про пограбування вишуканими: це не просто історії про злочини – це завжди ще й інтелектуальна гра. Пропонуємо кілька найкращих зразків такого кіно. А щодо Леонардо да Вінчі, то про крадіжку «Джоконди» зняли цілий серіал.

«Як вкрасти мільйон»

How to Steal a Million, 1966, режисер – Вільям Вайлер, у головних ролях – Одрі Гепберн та Пітер О'Тул

Ніколь Бонне, донька відомого колекціонера, а насправді шахрая, щоб батька не викрили, вирішує викрасти з музею підроблену ним статуетку. Одного разу вона застає вдома криміналіста Саймона Дермота, що спеціалізується на виявленні підробок. Він цікавиться живописом Бонне і відколупує шматочок фарби від свіжої підробки картини Ван Гога. Ніколь вирішує, що він є злодієм, та наймає його для крадіжки з музею.

«Фламандська дошка»

Uncovered, 1995, режисер – Джим Макбрайд, у головній ролі – Кейт Бекінсейл

В основі фільму – інтелектуальний детектив Артуро Переса-Реверте про Джулію, яка має відреставрувати картину 15-го століття. У ході роботи жінка під шарами фарби виявляє напис, що виявився ключем до розгадки злочину, скоєного в ті далекі часи. Ця знахідка приводить у наші дні до ланцюжка вбивств, і Джулія усвідомлює, що розгадка ховається саме в картині

«Афера Томаса Крауна»

The Thomas Crown Affair, 1999, режисер – Джон МакТірнан, у головних ролях – Пірс Броснан, Рене Руссо (на головному фото)

Коли мільярдеру Томасу Крауну стає нудно, що він робить? Звичайно, краде картину прямо з музею. Йому намагається протистояти страхова детективка Кетрін Беннінг. Особливе задоволення – це фінал фільму, де Томас влаштовує геніальну «розв'язку» свого плану та перетворює злочин у справжнє шоу. Це саме той римейк, який значно перевершив оригінал, а таке трапляється нечасто.

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«Дванадцять друзів Оушена»

Ocean's Twelve, 2004, режисер – Стівен Содерберг, у головних ролях – Джордж Клуні, Бред Пітт, Метт Деймон, Енді Гарсіа, Берні Мак

Другий фільм з трилогії про вправного грабіжника Денні Оушена та його друзів. Через три роки після вдалого пограбування казино Террі Бенедикт вистежив всіх учасників групи та поставив ультиматум: повернути викрадене та відсотки, що набігли. Команда збирається разом, щоб спланувати нову справу, дохід від якої допоможе розплатитися з Террі. Вони мають вкрасти безцінний твір мистецтва. Але їм перешкоджає злодій, що тероризує колекціонерів, Нічний Лис. Він хоче перевершити Денні Оушена і затіває змагання.

«Крадіжка в музеї»

The Maiden Heist, 2009, режисер – Пітер Г’юітт, у головних ролях – Морган Фріман, Крістофер Вокен і Вільям Г. Мейсі

Охоронець музею, який все життя віддано охороняв твори мистецтва, дізнається, що його улюблену картину перевезуть до іншого музею. Щоб зберегти її, він вирішує її вкрасти. До нього приєднуються ще двоє палких шанувальників мистецтва. Пограбування перетворюється на цілу низку непорозумінь.