Сайт IMDb, популярна база фільмів та серіалів, оприлюднює рейтинг найкращих серіалів. З 250-ти серіалів різних жанрів ми обрали чотири у кримінальному жанрі, рейтинг яких є більшим за 9 балів.

«Пуститися берега»

Breaking Bad, 2008-2013, AMC, 5 сезонів, перше місце у загальному рейтингу, 9,3 бали

Шоуранер – Вінс Ґілліган. У головних ролях: Браян Кренстон, Аарон Пол, Анна Ганн, Дін Норріс, Бетсі Брандт, Джанкарло Еспозіто.

Шкільний вчитель Волтер ‒ невиліковно хворий викладач хімії, який утримує сина з інвалідністю та дружину, що чекає ще одну дитину. Через брак грошей він влаштовується на автомийку, де його висміюють власні учні. Одного разу в облаві на будинок, де, імовірно, розташовувалася лабораторія з виготовлення метамфетаміну, він впізнає в особі втікача-дилера свого колишнього учня. Волту втрачати нічого, тому він вирішив зайнятися бізнесом зі своїм новим напарником, виготовляючи і продаючи метамфетамін. Разом вони відкриють лабораторію по його виробництву.

«Прослуховування» («Дроти»)

The Wire, 2002-2008, HBO, 5 сезонів, 6 місце у рейтингу, 9,3 бали

Шоуранер – Девід Саймон. У головних ролях: Домінік Вест, Майкл К. Вільямс, Джон Доман, Ідріс Ельба.

Детектив Джеймс МакНалті отримує завдання очолити групу, яка намагається посадити за ґрати місцевого наркобарона Ейвона Барксдейла. Ейвону разом з його правою рукою Стрінгером Беллом та численними підлеглими доводиться мати справу з копами та інформаторами у власному оточенні, а також змагатися з конкурентом Омаром, який грабує наркодилерів та перепродає наркотики. У той самий час лейтенант Седрік Деніелс, що керує розслідуванням, стикається з корупцією, жорстокими детективами та твердолобим МакНалті.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

«Клан Сопрано»

The Sopranos, 1999-2007, HBO, 6 сезонів, 9-те місце у загальному рейтингу, 9,2 бали

Шоуранер – Девід Чейз. У головних ролях: Джеймс Гандольфіні, Лоррейн Бракко, Іді Фалко, Майкл Імперіолі, Домінік Кьянезе.

Серіал розповідає про італо-американського мафіозі з Нью-Джерсі Тоні Сопрано, що намагається збалансувати своє сімейне життя з роллю лідера злочинної організації, яку він неохоче обговорює під час терапевтичних сесій із психологинею Дженніфер Мелфі.

«Краще подзвоніть Солу»

Better Call Saul, 2015-2022, HBO, 6 сезонів, 26-те місце у загальному рейтингу, 9,0 балів

Шоуранери – Вінс Ґілліган і Пітер Ґулд. У головних ролях: Боб Оденкерк, Джонатан Бенкс, Майкл Маккін.

За кілька років до зустрічі з Волтером Вайтом з «Пуститися берега» винахідливий юрист Сол Гудман був відомий як Джиммі МакГілл. Ще недосвідченим адвокатом з Альбукерке на початку кар'єрного шляху він займався захистом дрібних шахраїв та неплатоспроможних клієнтів у цивільних судах. Зіткнувшись з великою кількістю труднощів і безгрошів'ям, Джиммі за допомогою хитрості, обману та вміння пристосовуватися до ситуації пробиває шлях до вершин, мріючи незабаром відкрити власну адвокатську контору.