Квітень 2025 року обіцяє стати справжнім святом для любителів якісних серіалів. Повернуться улюблені проєкти, але сьогодні ми розповімо про зовсім нові шоу. Головне, що є з чого обирати.

«Зв'язаний»

The Bondsman, прем'єра 3 квітня, Prime Video

Мисливець за головами Габ Галлоран загинув. Проте йому доведеться повернутися з мертвих, щоб ловити демонів. Головну роль зіграв Кевін Бейкон («Таємнича річка», «Люди Ікс: Перший клас»).

«Померти заради сексу»

Dying for Sex, прем’єра 4 квітня, FX

Історія жінки, якій діагностували рак молочної залози. Вона залишає чоловіка після 15 років шлюбу і починає повністю досліджувати свою сексуальність. Попри таку драматичну зав’язку серіал є комедією, яка заснована на реальній історії.

Режисеркою є Шенон Мерфі («Вбиваючи Єву»), головну роль зіграла Мішель Вільямс («Горбата гора», «Фабельмани», «7 днів та ночей з Мерилін»).

«Твої друзі та сусіди»

Your Friends and Neighbors, прем’єра 11 квітня, Apple TV+

Серіал із Джоном Геммом у головній ролі. Цього разу зірка «Божевільних» зіграє ексбагатія та звільненого менеджера хедж-фонду, який грабує будинки своїх знайомих, аби зберегти статки й підтримувати високий рівень життя родини. «Ніхто ніколи не запідозрить такого хлопця, як я», ‒ вважає він. Але, звісно, одного разу він обов’язково з’явиться не в тому будинку і не в той момент, тож його «маленький секрет» опиниться під загрозою викриття.

Окрім Гемма, у серіалі зіграли Аманда Піт, Олівія Манн, Хун Лі, Марк Толлман, Лена Голл, Еймі Карреро, Юніс Бе, Ізабель Гравітт і Донован Колан. Шоуранером виступив Джонатан Троппер, відомий роботою над серіалами «Воїн» та «Банші», а перші два епізоди зрежисував Крейг Гіллеспі («Я, Тоня», «Круелла»). Серіал вже офіційно подовжений на другий сезон.

«Урядовий сир»

Government Cheese, прем’єра 16 квітня, Apple TV+

Серіал «Урядовий сир» ‒ суміш гумору та драми. Він розповідає про ексцентричну сім'ю в Америці 1960-х років, яка переживає повернення батька з в'язниці. Проте воз’єднання Гемптона Чемберса з сім’єю йде не за планом, адже за час його відсутності дружина Асторія та сини Айнштайн і Гаррісон створили особливу сімейну систему. Серіал, створений Полом Гантером та Ейшею Карр, з Девідом Ойелово, Сімоною Місік та Еваном Еллісоном у головних ролях.

«Вузька дорога на далеку північ»

The Narrow Road to the Deep North, прем’єра 18 квітня, Amazon Prime Video

Серіалу заснований на однойменному романі австралійського письменника Річарда Фленагана, за який він отримав Букерівську премію 2014 року. Українською він виходив у «Видавництві Старого Лева».

Події відбуваються під час Другої світової війни на Тихому океані, в центрі сюжету – британські та австралійські військовополонені, зайняті на будівництві Бірманської залізниці. Це жорстка та емоційна воєнна драма.

«Етуаль»

Étoile, прем’єра 24 квітня, Amazon Prim, на головному фото

Новий серіал від Деніела та Емі Шерман-Палладіно, творців «Дівчат Гілмор» та «Дивовижної місіс Мейзел». Дія розгорнеться у Нью-Йорку та Парижі, де дві легендарні балетні трупи у відчайдушній спробі врятувати свої академії йдуть на радикальний крок – обмін головними зірками. Головні ролі виконують Люк Кірбі, Янік Трусдейл та Шарлотта Генсбур.

«Карем»

The Big Cigar, прем’єра 30 квітня, Apple TV+

«Карем» ‒ історична драма з елементами шпигунського трилера, яка перенесе нас до Європи XIX століття. Антонен Карем, сирота з Парижа, володіє геніальним кулінарним талантом та мріє змінити світ гастрономії. Але на шляху до слави він потрапляє у вир політичних інтриг, пов’язаних із легендарним стратегом Талейраном. Кожна страва ‒ зброя, а кожне прийняття ‒ поле битви.

Заснований на книзі Яна Келлі «Кулінарія для королів: життя Антонена Карема», серіал з Бенжаміном Вуазеном, Ліною Гудрі та Жеремі Реньє обіцяє атмосферне занурення в епоху, де кулінарія стає частиною великої гри.