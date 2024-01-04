Жанр серіалів про служби порятунку уже давно не втрачають популярності. Немає нічого дивного: тут є і екшн, і ситуації, які можуть трапитись з кожним, і карколомні пригоди, і усвідомлення, що в житті є хтось, хто завжди прийде на порятунок.

Нагадуємо про п’ять найпопулярніших серіалів про пожежників та рятувальників.

Чикаго у вогні

Як зрозуміло з назви, серіал розповість про пожежну бригаду Чикаго. Головні герої, Метью Кейсі та Келлі Северайд є конкурентами та водночас близькими друзями. Геро серіалу закохуються, ризикують життям, ведуть бізнес. Але завжди у центрі сюжету – історія порятунку. Автори серіалу Майкл Брандт та Дерек Гаас працюють разом уже понад 30 років. Їх найвідоміший проект — сиквел «Форсажу». Також вони є сценаристами фільму «Потяг на Юму» з Расселом Кроу та Крістіаном Бейлом. Серіал «Чикаго у вогні» став настільки популярним, що породив кілька спінофів: «Поліція Чикаго» та «Медики Чикаго». Були ще «Юристи Чикаго», але вони протримались лише один сезон. Черговий сезон франшизи стартує уже 17 січня.

Пожежна частина 19

Цей серіал сам є спінофом від популярного медичного серіалу-довгожителя «Анатомія Грей». Енді Еррера більшу частину життя провела у пожежній частині 19 у Сіетлі, команду якої очолює її батько, капітан Еррера.

Вона та інші герої серіалу завжди без страху кидаються у пекло. Натомість у цій історії на першому місці – стосунки між героями. Зрозуміло, що як і «Анатомія Грей», серіал є продуктом продюсерки, сценаристки та режисерки Шонди Раймс.

911 служба порятунку

Героями серіалу стали поліцейські, парамедики та пожежники з Лос-Анджелеса, які стикаються з різноманітними небезпечними ситуаціями. Як і в інших серіалах, герої також розв'язувати численні проблеми у приватному житті. Однією з головних героїнь є лейтенантка поліції Афіна у виконанні відомої Анджели Біссет. Проект належить невтомним Раяну Мерфі та Бреду Фалчуку, відомими за серіалами «Хор», «Американська історія жахів», «Королеви крику», «Голлівуд» та «Американська історія злочинів». Не дивно, що вони створили спіноф, у якому розповідають про службу порятунку Техасу.

Врятуй мене

Під час теракту 11 вересня пожежник Томмі Гевін (Деніс Лірі) втратив сотню друзів, у тому числі свого двоюрідного брата та найкращого друга Джиммі. Через три роки його життя перебуває в руїнах: він бореться з алкоголізмом, стежить за колишньою дружиною, намагається не збожеволіти від витівок своєї пожежної команди. Якогось моменту він починає бачити мертвих людей, включаючи самого Джиммі. Все разом це загрожує позбавити Томмі найціннішого – місця в лавах пожежної служби Нью-Йорка. Серіал цікавий тим, що зазвичай такого образу пожежника автори уникають. Його героя називають Хаусом серед пожежників. Лірі номінувався на «Золотий глобус» та премію «Еммі».

Країна пожеж

Боде Донован – молодий ув'язнений із тяжким минулим. Сподіваючись скоротити термін ув'язнення, він погоджується добровільно брати участь у спеціальній програмі для злочинців, члени якої допомагають Департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії. Його направляють до рідного міста в Північній Каліфорнії, де Боде має працювати разом з колишніми друзями, іншими в'язнями та елітними пожежниками на величезних пожежах, від яких страждає регіон. Це найсвіжіший проект, який розпочався у 2022 році. Його уже продовжили на наступний сезон. Продюсує його Джеррі Брукхаймер («Місце злочину», «Детектив Раш», «Пірати Карибського моря»), що є гарантією якісного видовища.