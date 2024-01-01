Брі Ларсон у серіалі «Уроки хімії»

Уже 8 січня стане відомо, хто отримав один із найважливіших кінопризів «Золотий глобус». Розповімо докладніше про номінантів в основних категоріях. І почнемо з мінісеріалів. Отже, п’ять найкращих мінісеріалів 2023 року за версією «Золотого глобуса».

Сварка

Сварка

Низка дурних і необдуманих рішень, прийнятих Денні, призводить до того, що він виходить із себе та мало не стає винуватцем аварії. Емі, в яку він мало не врізався, показала йому образливий жест. Денні у стані починає переслідувати свою кривдницю.

Серіал створено компанією А24, яка стала минулого року тріумфатором «Оскара» завдяки дивній картині «Все завжди та водночас» створює не менш дивний серіал. «Сварка» водночас є комедією та гостросоціальним фільмом, що можна також назвати і трилером, і драмою. Кожна серія починається цитатою якого відомого письменника та завершується хітом.

Режисери Джейк Шраєр, Лі Сон Джин. У ролях: Стівен Ян, Елі Вонг, Джозеф Лі, Марія Белло.

Уроки хімії

Уроки хімії

Шістдесяті роки минулого сторіччя. Головна героїня Елізабет Зотт, талановита вчена, завжди мріяла займатися наукою. Але суспільні забобони не дозволяли їй зробити. Коли Елізабет стала матір'ю-одиначкою та втратила роботу, їй доведеться вести кулінарне шоу. Дуже стильна історія з чудовою грою Брі Ларсон, яка може долучити до колекції нагород ще й «Золотий глобус».

Дейзі Джонс і The Six

Дейзі Джонс і The Six

Серіал знятий за мотивами бестселера The New York Times, розповідає історію легендарного гурту 1970-х років, очолюваного Дейзі Джонс і Біллі Данна. Їхнє складне музичне партнерство просунуло гурт до вершин світової слави. Але після виступу на чиказькому стадіоні Soldier Field вони з незрозумілих причин розпалися, залишивши шанувальників і критиків спантеличеними. Цей псевдобіографічний серіал знято у документальному стилі. У головних ролях Райлі Кіо та Сем Клафлін.

Усе те незриме світло

Усе те незриме світло

Екранізація роману Ентоні Доєрра. У центрі розповіді – історія про дівчинку-підлітка, яка втратила зір ще в ранньому віці та німецького солдата. Події відбуваються у часи II Світової війни. Об’єднує героїв любов до радіо та передачі Професора (Г’ю Лорі). Серіалу можна закинути зайві наївність та ідилічність, проте він зворушує.

Попутники

Попутники

Хроніка ризикованих та пристрасних стосунків харизматичного та амбітного Генка та побожного й ідеалістичного Тіма, двох держслужбовців, які закохуються в 50-ті роки. Разом вони переживають протести про війни у Вʼєтнамі 60-х років, диско-культуру 70-х та епідемію СНІДу в 80-х. Але стосунки двох чоловіків з часом стають все сильнішими, навіть попри постійний ризик, що їх викриють і вони втратять усе. Персонажі картини намагаються з гідністю пройти через всі випробування долі. Фільм є адаптацією відомого роману автора Томаса Меллона.

Фарго

Фарго

П'ятий сезон серіалу «Фарго» відповісти на запитання: «Коли викрадення дитини не вважається викраденням?» і «Що якщо твоя дружина – не твоя дружина?». Сценарій п'ятого сезону побудований на традиційному для шоу змішанні кримінальної драми та чорної комедії. Цього разу, дія розгортається майже в сучасності – у 2019 році. У центрі сюжету опиняється сімейна пара, яка пережила вельми дивну кримінальну подію. Тепер герою потрібно зрозуміти, чи справді близьку йому людину викрали, чи все це – лише гра його уяви й низка ніяк не пов'язаних одна з одною випадковостей.