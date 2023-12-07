Стали відомі номіновані на Critics' Choice Awards серіали
Рекордсменом став серіал «Ранкове шоу»
Стали відомі усі номінанти престижної американської кінопремії Critics' Choice Awards 2024, яка щорічно вручається Асоціацією телекінокритиків (BFCA) за найкращі серіали. Були оголошені номінанти у 20 категоріях. Переможці стануть відомі 13 грудня.
Шість номінацій має серіал «Ранкове шоу». П'ять номінацій отримали «Спадкоємці». До числа лідерів також потрапили серіали «Початкова школа Ебботт», «Ведмідь», «Урок хімії», «Локі», «Пси резервації» і «Маленький вогник», які мають по чотири номінації кожен.
Номінанти на премію Critics' Choice Awards 2024 серед серіалів (головні номінації):
Найкращий драматичний серіал:
- Корона
- Дипломатка
- Останні з нас
- Локі
- Ранкове шоу
- Зоряний шлях: Дивні нові світи
- Спадкоємці
- Час перемагати: Розквіт династії Лейкерс
Найкращий актор у драматичному серіалі:
- Кіран Калкін. Спадкоємці
- Том Гіддлстон. Локі
- Тімоті Оліфант. Правосуддя: Первісне місто
- Педро Паскаль. Останні з нас
- Рамон Родрігес. Вілл Трент
- Джеремі Стронг. Спадкоємці
Найкраща акторка у драматичному серіалі:
- Дженніфер Еністон. Ранкове шоу
- Онжаню Елліс. Правосуддя: Первісне місто
- Белла Рамзі. Останні з нас
- Кері Расселл. Дипломатка
- Сара Снук. Спадкоємці
- Різ Візерспун . Ранкове шоу
Найкращий комедійний серіал:
- Початкова школа Ебботт
- Баррі
- Ведмідь
- Дивовижна місіс Мейзел
- Покерфейс
- Пси резервації
- Терапія
- Чим ми займаємося в тінях
Найкращий актор у комедійному серіалі:
- Білл Хейдер. Баррі
- Стів Мартін. Вбивства в одній будівлі
- Кайван Новак. Чим ми займаємося в тінях
- Дрю Тервер. Інші двоє
- Джеремі Аллен Вайт. Ведмідь
- Д'Фараон Вун-А-Тай. Пси резервації
Найкраща акторка у комедійному серіалі:
- Рейчел Броснахан. Дивовижна місіс Мейзел
- Квінта Брансон. Початкова школа Ебботт
- Айо Едебірі. Ведмідь
- Бріджет Еверетт. Хтось десь
- Девері Джейкобс. Пси резервації
- Наташа Ліонн. Покерфейс