Рекордсменом став серіал «Ранкове шоу»

Стали відомі усі номінанти престижної американської кінопремії Critics' Choice Awards 2024, яка щорічно вручається Асоціацією телекінокритиків (BFCA) за найкращі серіали. Були оголошені номінанти у 20 категоріях. Переможці стануть відомі 13 грудня.

Шість номінацій має серіал «Ранкове шоу». П'ять номінацій отримали «Спадкоємці». До числа лідерів також потрапили серіали «Початкова школа Ебботт», «Ведмідь», «Урок хімії», «Локі», «Пси резервації» і «Маленький вогник», які мають по чотири номінації кожен.

Номінанти на премію Critics' Choice Awards 2024 серед серіалів (головні номінації):

Найкращий драматичний серіал:

Корона

Дипломатка

Останні з нас

Локі

Ранкове шоу

Зоряний шлях: Дивні нові світи

Спадкоємці

Час перемагати: Розквіт династії Лейкерс

Найкращий актор у драматичному серіалі:

Кіран Калкін. Спадкоємці

Том Гіддлстон. Локі

Тімоті Оліфант. Правосуддя: Первісне місто

Педро Паскаль. Останні з нас

Рамон Родрігес. Вілл Трент

Джеремі Стронг. Спадкоємці

Найкраща акторка у драматичному серіалі:

Дженніфер Еністон. Ранкове шоу

Онжаню Елліс. Правосуддя: Первісне місто

Белла Рамзі. Останні з нас

Кері Расселл. Дипломатка

Сара Снук. Спадкоємці

Різ Візерспун . Ранкове шоу

Найкращий комедійний серіал:

Початкова школа Ебботт

Баррі

Ведмідь

Дивовижна місіс Мейзел

Покерфейс

Пси резервації

Терапія

Чим ми займаємося в тінях

Найкращий актор у комедійному серіалі:

Білл Хейдер. Баррі

Стів Мартін. Вбивства в одній будівлі

Кайван Новак. Чим ми займаємося в тінях

Дрю Тервер. Інші двоє

Джеремі Аллен Вайт. Ведмідь

Д'Фараон Вун-А-Тай. Пси резервації

Найкраща акторка у комедійному серіалі: