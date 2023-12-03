Серіал став успіхом компанії FX Entertainment

Зйомки третього сезону серіалу «Ведмідь» розпочнуться у лютому-березні 2024 року. Про це виконавець головної ролі Джеремі Аллен Вайт розповів сайту Deadline.

Компанія FX продовжила хітовий серіал на третій сезон. Це серіал про молодого шеф-кухаря, який намагається керувати сімейним рестораном у Чикаго.

У другому сезоні «Ведмедя» Кармі (Вайт), Сидні (Айо Едебірі) та Річі (Ебон Мосс-Баграг) працювали над тим, щоб перетворити занедбаний заклад із сендвічами на місце вишуканої кухні нового рівня. До акторського складу також увійшли Лайонел Бойс, Ліза Колон-Заяс, Еббі Еліотт та Метті Метісон.

«Ведмідь», який вразив глядачів у першому сезоні і досяг ще більших висот у другому, став культурним явищем», – вважає Нік Град, президент FX Entertainment та підтвердив, що серіал продовжено на третій сезон.