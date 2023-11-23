Дуже проста страва, але смачна та така, що пасує і для зустрічі гостей, і для домашньої вечері.



Інгредієнти:

спагеті ½ стандартної упаковки приблизно 200-250 г сухої пасти)

консервовані помідори у власному соці без шкірки 500 г

оливкова олія 100 мл

масло 60 г

цибуля 1 шт.

часник 4-5 зубчиків

пучок свіжого базиліка

пластівці червоного перцю чилі за смаком та бажанням

сіль за смаком

тертий твердий сир за бажанням

До соусу за бажанням можна додати будь-які улюблені сухі трави (орегано, майоран, чебрець тощо) (фото thegourmetbonvivant)



Спочатку потрібно приготувати базиліково-часникову олію. Роздавити зубчики часнику ножем, зняти з них шкірку, покласти у сотейник та додати оливкову олію. Туди ж покласти помитий та просушений пучок базиліка (можна відкласти кілька листочків для подачі). Довести олію до кипіння, вимкнути вогонь та дати олії повністю охолонути.

Поставити воду для спагеті у великій каструлі. Поки вона закипає, розтопити масло (на водяній бані або у мікрохвильовці), покласти туди цибулю, нарізану четвертинками. Як тільки цибуля злегка карамелізується (на це потрібно 4–5 хвилин на середньому вогні) влити помідори разом із соком, роздавити їх. Додати трохи солі, якщо використовуєте, то пластівці перцю та тушкувати приблизно 10 хвилин під покришкою на середньому вогні.

Добре посолити воду для спагеті, кинути пасту в окріп та варити так, як вказано на упаковці. Зазвичай це має бути близько 10 хвилин. З готових спагеті злити воду, але залишити приблизно склянку для соусу.

Перекласти оливкову олію з часником та базиліком у блендер та подрібнити до однорідної маси. Витягнути цибулю з томатного соусу, натомість додати до нього олію. Перемішати. Якщо шматки помідор залишились надто великими, можна також скористатись блендером.

Додати спагеті та половину склянки води від них. Добре перемішати та залишити на вогні приблизно на хвилину. Якщо страва вийде надто густою, додати решту збереженої води. Подавати з тертим сиром (за бажанням) та листям свіжого базиліка.