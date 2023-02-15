Ніжний грибний соус з вершками чудово поєднується зі спагеті. На приготування страви потрібно зовсім мало часу та зусиль.



Інгредієнти (на 2 порції):

спагеті (або тальятеле) 200 гр.

печериці 300 гр.

цибуля 1 шт.

вершки 10-15% 250 мл

біле сухе вино 100 мл.

сіль, перець за смаком

сухі трави (італійські, прованські, чебрець, орегано) 1 ч.л.

олія 2 ст. л.

зелена цибуля або зелень пертушки за бажанням

тертий твердий сир (краще пармезан) 50 гр.

Не обов'язково використвувати самме спагеті (фото IStock)



Цибулю почистити та нарізати дрібно. Гриби нарізати пластинками. У глибокій сковороді на розігрітій олії обсмажити цибулю близько 3 хвилин, до прозорості. Додати гриби. Обсмажувати приблизно 5 хвилин. Додати сіль, перець та біле вино. Прокип’ятити хвилин 5. Додати вершки та трави. Помішуючи, довести до кипіння та забрати з вогню.

Відварюємо спагеті (або іншу пасту, яка смакує) так, як написано на упаковуванні.

Викласти пасту у пательню з соусом, добре перемішати. Викласти на тарілку, додати сир та порізану зелену цибулю або зелень пертушки (якщо використовуєте).