Спагеті з печерицями у вершковому соусі. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Ніжний грибний соус з вершками чудово поєднується зі спагеті. На приготування страви потрібно зовсім мало часу та зусиль.
Інгредієнти (на 2 порції):
- спагеті (або тальятеле) 200 гр.
- печериці 300 гр.
- цибуля 1 шт.
- вершки 10-15% 250 мл
- біле сухе вино 100 мл.
- сіль, перець за смаком
- сухі трави (італійські, прованські, чебрець, орегано) 1 ч.л.
- олія 2 ст. л.
- зелена цибуля або зелень пертушки за бажанням
- тертий твердий сир (краще пармезан) 50 гр.
Не обов'язково використвувати самме спагеті (фото IStock)
Цибулю почистити та нарізати дрібно. Гриби нарізати пластинками. У глибокій сковороді на розігрітій олії обсмажити цибулю близько 3 хвилин, до прозорості. Додати гриби. Обсмажувати приблизно 5 хвилин. Додати сіль, перець та біле вино. Прокип’ятити хвилин 5. Додати вершки та трави. Помішуючи, довести до кипіння та забрати з вогню.
Відварюємо спагеті (або іншу пасту, яка смакує) так, як написано на упаковуванні.
Викласти пасту у пательню з соусом, добре перемішати. Викласти на тарілку, додати сир та порізану зелену цибулю або зелень пертушки (якщо використовуєте).