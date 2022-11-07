Нью-йоркська авторка кулінарних книг та телеведуча Айна Ґартен запропонувала рецепт швидкої вечері, коли після роботи не хочеться довго поратися на кухні, натомість хочеться поїсти багато та смачно.

Рецепт соусу болоньєзе прийшов, як не важко здогадатись, з італійського міста Болонья. Оригінальний рецепт містить два види м’яса та біле вино. Проте у різних країнах він дістає безліч варіацій. Сьогодні пропонуємо варіант з Нью-Йорка.

Інгредієнти (на 4 порції):

нежирний яловичий фарш 450 гр.

оливкова олія 2 ст. л. та 1 ст. л. для пасти

часник 4 зубчики

сушений орегано 1 ст. л.

подрібнені пластівці червоного перцю 1/4 ч. л.

сухе червоне вина 1 скл. та (окремо) 1/4 скл.

томати у власному соці 1 банка (400 гр)

спагеті 400 гр.

мелений мускатний горіх, сухий базилік по 1/4 ст. л.

жирні вершки ½ скл. (склянка – 250 мл.)

тертий пармезан ½ скл.

сіль, перець за смаком

Для цієї страви можна обрати будь-який фарш, який смакує (фото Shutterstock)

Розігріти 2 ст. л. оливкової олії на великій пательні на середньому вогні. Додати фарш, обсмажувати, перемішуючи 5-7 хв., поки м'ясо не втратить рожевий колір та не почне набувати коричневого відтінку.

Змішати часник, орегано та пластівці червоного перцю, додати їх до м'яса, готувати ще протягом 1 хв. Влити 1 скл. вина до пательні, перемішати, розбиваючи маленькі шматочки фаршу. Додати помідори, томатну пасту, сіль та перець, одночасно перемішуючи. Довести до кипіння, зменшити вогонь та тушкувати 10 хв.

Тим часом, закип'ятити велику каструлю води, додати сіль та трохи олії, вкинути спагеті, готувати відповідно до вказівок на етикетці.

Завершити приготування соусу, доки вариться паста. Додати мускатний горіх, базилік, вершки та 1/4 скл. вина до соусу та тушкувати ще 8-10 хв., періодично помішуючи, до густого стану.

Коли спагеті будуть готові, злити воду та покласти у глибоку тарілку. Додати соус та 0,5 скл. пармезану, добре перемішайте. Подавати страву гарячою, додатково подати пармезан.

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