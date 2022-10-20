Просто та корисно, а гарбуз додає кольору, смаку та настрою.

Інгредієнти:

Верхній шар:

гарбуз 500 гр.

картопля 500 гр.

цибуля 1 шт.

часник 2 зубчики

суміш перців мелена, сіль за смаком

масло 50 гр.

Нижній шар:

фарш м'ясний (може бути будь-який, що смакує: яловичий, курячий, мішаний тощо) 500 гр.

цибуля 1 шт.

морква 1 шт.

горошок зелений (за бажанням) 50 гр.

кукурудза (за бажанням) 50 гр.

часник 2-3 зубчики

борошно 1 ст. л.

спеції за смаком (можуть бути прованські трави, італійські трави, хмелі сунелі, коріандр тощо) 1 ч. л.

сіль, чорний перець мелений за смаком

олія 2-3 ст.л.

Якщо ви дуже любите сир, то нам можна посипати запіканку зверху, не зашкодить (фото: Тaste)

Для верхнього шару запіканки почищені картоплю та гарбуз, нарізаний великими шматочками, зварити у підсоленій воді. Можна додати очищені часник та цибулю, чорний та запашний перець горошком, лавровий лист. Відварити картоплю та гарбуз до готовності.

Для нижнього шару запіканки часник почистити та подрібнити. Моркву почистити та нарізати дрібними кубиками (можна натерти на грубій терці). Цибулю нарізати дрібними кубиками.Обсмажити її на олії до прозорості. Додати часник, обсмажити. Додати до цибулі фарш, обсмажити кілька хвилин. Додати спеції. Перемішати. За необхідності посолити.

Додати борошно, моркву, кукурудзу та зелений горошок (можуть бути консервовані або заморожені). Перемішати та тушкувати 5-7 хвилин.

Коли картопля і гарбуз для верхнього шару зваряться, злити воду, забрати лавровий лист та перець (якщо використовували), цибулю та часник можна залишити. Розтовкти овочі, зробити з нию пюре. За потреби можна додати трохи відвару, в якому вони варилися. Додати масло.

Духовку нагріти до 200°. Форму для запікання (краще таку, у якій страву гарно подати на стіл) змастити олією.

Викласти фарш. Зверху – картопляно-гарбузове пюре. Запікати 15-20 хвилин. Якщо у духовці є режим конвекції, випікати саме на ньому, щоб утворилась гарна скоринка.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»