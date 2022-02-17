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Паста з броколі. Як приготувати її без каструліДарина Цвях, 0
Чи можна приготувати пасту без каструлі? Запросто.
Для цього підійдуть такі види пасти:
- Фузіллі – паста у вигляді маленьких спіральок.
- Джірандоле – спіральки за розміром менші і тонші, ніж фузіллі.
- Пенне – коротка паста з косими зрізами по діагоналі діаметром 8-10 мм.
- Тортеліні – коротка паста з ребристою поверхнею і прямими зрізами.
- Маккероні – паста у вигляді витягнутих і трохи зігнутих трубок.
- Фарфалле –макарони, що нагадують бантики або метеликів.
- Конкільє – паста у вигляді черепашок.
Інгредієнти: (на 4 порції)
- паста 2 скл.
- часник 2 зубчики
- цибуля (зелена) 1 ст. л.
- гірчиця 1/4 ч. л.
- сіль, перець за смаком
- лимонний сік 1,5 ст. л.
- вода 2,5 склянки
- брокколі 1 скл.
- олія оливкова 2 ст. л.
- сир твердий 50 гр.
Відсутність каструлі не може зупинити процесу приготування пасти (фото Depositphotos)
У глибокій сковороді розігріти олію, додати спеції, подрібнений часник, лимонний сік та покришену зелену цибулю, обсмажувати близько 2 хв. Додати пасту, залити водою та добре перемішати. Довести до кипіння, зменшити вогонь та готувати 10-15 хв. Через 5 хв від початку додати нарізану броколі.
Коли паста приготується, зняти покришку та потримати на вогні ще близько 2-3 хв, щоб вода повністю википіла. Викласти на тарілку та посипати тертим сиром.
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