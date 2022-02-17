Чи можна приготувати пасту без каструлі? Запросто.

Для цього підійдуть такі види пасти:

Фузіллі – паста у вигляді маленьких спіральок.

Джірандоле – спіральки за розміром менші і тонші, ніж фузіллі.

Пенне – коротка паста з косими зрізами по діагоналі діаметром 8-10 мм.

Тортеліні – коротка паста з ребристою поверхнею і прямими зрізами.

Маккероні – паста у вигляді витягнутих і трохи зігнутих трубок.

Фарфалле –макарони, що нагадують бантики або метеликів.

Конкільє – паста у вигляді черепашок.

Інгредієнти: (на 4 порції)

паста 2 скл.

часник 2 зубчики

цибуля (зелена) 1 ст. л.

гірчиця 1/4 ч. л.

сіль, перець за смаком

лимонний сік 1,5 ст. л.

вода 2,5 склянки

брокколі 1 скл.

олія оливкова 2 ст. л.

сир твердий 50 гр.

Відсутність каструлі не може зупинити процесу приготування пасти (фото Depositphotos)

У глибокій сковороді розігріти олію, додати спеції, подрібнений часник, лимонний сік та покришену зелену цибулю, обсмажувати близько 2 хв. Додати пасту, залити водою та добре перемішати. Довести до кипіння, зменшити вогонь та готувати 10-15 хв. Через 5 хв від початку додати нарізану броколі.

Коли паста приготується, зняти покришку та потримати на вогні ще близько 2-3 хв, щоб вода повністю википіла. Викласти на тарілку та посипати тертим сиром.