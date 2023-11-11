Цей не простий, але цікавий омлет готувала су-шеф Сидні у серіалі «Ведмідь». Спробуйте і ви.

Інгредієнти (на 2 порції):

яйця 4 шт.

масло 50 г

м'який вершковий сир (можна зі смаком зелені) 100 г

картопляні чіпси з натуральним смаком (можна зі смаком зелені) кілька штук

свіжа зелена цибуля 4-5 пір’їв для подачі

свіжозмелений чорний перець.

Щоб текстура омлету була ніжною, потрібно розбити яйця так, як це робила Сидні: через сито. Його потрібно поставити на миску, розбийте яйця туди, додати дрібку солі та протріть їх крізь сито виделкою або віночком.

Розтопити у пательні масло. Коли воно нагріється (вважайте, адже воно дуже швидко починає горіти), влити яєчну масу та близько 30-40 секунд перемішувати її з маслом, поки яйця не почнуть густіти. Припинити помішувати. Викласти на один бік омлету смужку вершкового сиру, відступивши від краю пательні приблизно на 5–7 см.

Скрутити омлет у трубочку, щоб сир опинився всередині, а потім викласти (краще обережно перекинути) на тарілку.

Розкришити чіпси, дрібно нарізати цибулю, посипати омлет чіпсами та цибулею. Додати свіжозмелений чорний перець.