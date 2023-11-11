Омлет з картопляними чіпсами з серіалу «Ведмідь». Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Цей не простий, але цікавий омлет готувала су-шеф Сидні у серіалі «Ведмідь». Спробуйте і ви.
Інгредієнти (на 2 порції):
- яйця 4 шт.
- масло 50 г
- м'який вершковий сир (можна зі смаком зелені) 100 г
- картопляні чіпси з натуральним смаком (можна зі смаком зелені) кілька штук
- свіжа зелена цибуля 4-5 пір’їв для подачі
- свіжозмелений чорний перець.
Щоб текстура омлету була ніжною, потрібно розбити яйця так, як це робила Сидні: через сито. Його потрібно поставити на миску, розбийте яйця туди, додати дрібку солі та протріть їх крізь сито виделкою або віночком.
Розтопити у пательні масло. Коли воно нагріється (вважайте, адже воно дуже швидко починає горіти), влити яєчну масу та близько 30-40 секунд перемішувати її з маслом, поки яйця не почнуть густіти. Припинити помішувати. Викласти на один бік омлету смужку вершкового сиру, відступивши від краю пательні приблизно на 5–7 см.
Скрутити омлет у трубочку, щоб сир опинився всередині, а потім викласти (краще обережно перекинути) на тарілку.
Розкришити чіпси, дрібно нарізати цибулю, посипати омлет чіпсами та цибулею. Додати свіжозмелений чорний перець.