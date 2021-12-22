22 грудня у прокат виходить четверта частина культового фільму «Матриця». Поки «Матрицю. Воскресіння» Лани Вачовські показують у кіно, ми можемо пригадати першу частину фільму, який приголомшив глядачів усіх континентів. Навіть той, хто не бачив жодної частини «Матриці» знає, що наш світ, де ми зайняті щоденною метушнею, є лише вигадкою. А насправді існує інший світ – величезний, складний обман, створений всемогутніми машинами штучного розуму, щоб цілком контролювати нас.

Із цього суперхіта кіношники всього світу щосили запозичають дивні трюки, а ми запозичимо хрумке печиво від Піфії.

Піфія – це провидиця, яка спекла печиво, спробувавши яке Нео мав зрозуміти себе та свої думки. Оскільки рецепту вона не дала, спробуємо пофантазувати.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

***

Печиво Піфії зі шматочками шоколаду

Інгредієнти:

масло 200 гр.

борошно 600 гр.

темний шоколад із вмістом какао мінімум 70% (розламати на шматочки або взяти готові дропси) 100 гр.

рублений мигдаль, фундук, фісташки (суміш) 100-200 гр.

цукор 200 гр.

цукрова пудра 100 гр.

ванільний цукор 1 ч.л.

розпушувач 1 ч.л.

2 яйця

Чудова альтернатива попкорну (фото Shutterstock)

Перемішати всі інгредієнти в мисці, яйця додати в останню чергу. Зробити з тіста циліндр, загорнути в пергамент або просто у промаслений папір та покласти в холодильник на 1 годину.

Розігріти духовку до 150°. Нарізати тісто тонкими кружками. Покласти печиво на деко, змащене маслом або застелене папером для випічки. Пекти 10 хвилин.

Коли печиво охолоне, воно стане хрустким.

***

Вівсяне печиво Піфії з кокосом

Інгрієнти:

м'яке масло 125 гр.

борошно 100 гр.

вівсяні пластівці 125 гр.

сухі дріжджі 0,5 ч.л.

кокосова стружка 60 гр.

цукор 125 гр.

мед 1 ст. л.

Жодна Піфія не заборонить додати і сюди шматочки шоколаду чи родзинки замість кокосу (фото Shutterstock)

Змішати всі сухі інгредієнти (борошно, цукор, вівсяні пластівці, кокосова стружка, дріжджі). Додати м'яке масло, мед та добре перемішати. Готове тісто розділити на шматочки приблизно по 45-50 гр та сформувати печиво.

Деко застелити пергаментним папером та змастити олією. Перекласти печиво на деко та відправити в розігріту до 190° духовку на 20-25 хвилин.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»