Другий сезон складатиметься з вісьми епізодів

Серіал «Дім дракона» повернеться влітку 2024 року. Тизер продовження показали 2 грудня. Також автори презентували постери з зображенням двох головних героїнь фентезі та перші кадри. Персональних плакатів удостоїлися головні героїні епічного Алісента Гайтауер (Олівія Кук) та Рейніра Таргарієн (Емма Д'Apcі).

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Продовження саги про дім Таргарієнов, приквела «Гри престолів», стартує влітку. Нагадаємо, другий сезон буде вкороченим, до нього увійдуть лише вісім епізодів. Таке рішення, як кажуть його творці, зумовлене винятково сюжетними вимогами. Проте ЗМІ вважають, що до цього спричинився страйк сценаристів.

«Дім дракона» показує події, що відбувалися за 200 років до описаних у оригінальному телесеріалі «Гра престолів», а саме – розквіт Дому Таргарієнів. Сценарій написаний Раяном Конделом на основі книги Джорджа Мартіна «Вогонь і кров». Перший сезон складається з 10 серій[2]. Прем'єра відбулася 21 серпня 2022 року.