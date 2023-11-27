Шуті Гатва став новим Доктором

Серіалу «Доктор Хто» виповнилось шістдесят років. Він є найдовшим серіалом за всю історію кінематографу. На честь дня народження серіалу його автори зробили спеціальний трейлер із кадрами з різних частин та додали до нього й уривки з нового сезону, в якому Лікаря зіграв Шуті Гатва. Перед повноцінним сезоном вийдуть три спецепізоди про чотирнадцятого Лікаря, роль якого виконав Девід Теннант. Шуті Гатва зіграв п'ятнадцятого Доктора. Перший спецепізод уже вийшов 25 листопада, наступні з’являться 2 та 9 грудня.

«Доктор Хто» (Doctor Who) – британський науково-фантастичний телесеріал компанії BBC, що з перервами триває від 1963 року. Серіал розповідає про пригоди мандрівника в часі, відомого як Доктор, та його супутників. Разом вони досліджують час і простір, попутно розв'язуючи різні проблеми й відновлюючи порушену справедливість.

«Доктор Хто» — найтриваліший науково-фантастичний серіал усіх часів та важлива частина британської попкультури.

У Великій Британії й не тільки «Доктор Хто» став культовим фаворитом телебачення та вплинув на покоління британських телевізійних сценаристів, більшість яких були його давніми глядачами. На честь 50-річного ювілею серіалу, Королівська пошта Великої Британії випустила 2013 року серію поштових марок, присвячених «Доктору Хто».

Початково серіал транслювався з 1963 по 1989 рік, але був закритий через падіння рейтингів. У 1996 році вийшов телевізійний британо-американський повнометражний фільм «Доктор Хто». 2005 року його було успішно відновлено як телесеріал, при цьому нумерація сезонів почалася спочатку, а старі сезони отримали назву «класичних».

Головного героя за час існування серіалу грали різні актори, що обґрунтовано здатністю Доктора змінювати свої зовнішність та характер. Більшість втілень цього персонажа чоловічої статі. Тринадцяте втілення Доктора грала Джоді Віттакер, яка стала першою жінкою у цій ролі. Її перша поява в ролі Доктора відбулася у різдвяному спецепізоді «Двічі в часі». З 24 жовтня 2022 року Чотирнадцятого Доктора грає Девід Теннант, який вже виконував роль Десятого Доктора у період з 2005 по 2010 рік, що стало безпрецедентною ситуацією за всю історію існування шоу.

П’ятнадцятим доктором став шотландець африканського походження Шуті Гатва, перший чорношкірий актор у цій ролі.