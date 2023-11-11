Головних персонажів «Втечі з в’язниці» у спін-оффі задіювати не планують

Кримінальний серіал «Втеча з в’язниці» матиме спін-офф, над який працює Елджин Джеймс, співавтор «Майянців» спін-оффа «Синів анархії». Про це повідомляє видання Variety.

Новий серіал розповість про інших героїв, головних персонажів «Втечі з в’язниці» у ньому задіяти не планують. Спін-офф «Втечі з в’язниці» ще перебуває на ранній стадії виробництва, дат прем’єри поки не оголошують.

За інформацією видання, події нового серіалу відбуватимуться у всесвіті оригінального, проте Майкл Скофілд та його брат Лінкольн Берроуз у ньому не з'являться. Інших подробиць про проект поки що немає.

Нагадаємо, серіал «Втеча з в’язниці» виходив в ефір з 2005 до 2008 роки, а потім отримав фінальний сезон у 2017-му, а також кілька спін-офів.