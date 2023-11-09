У прокат вийшов фільм «Марвели», де головні ролі зіграли Брі Ларсон, Заві Ештон, Тейона Парріс, Семюел Л. Джексон та інші.

Цей фентезійний бойовик став продовженням фільму «Капітан Марвел», що вийшов 2019 року та мінісеріалу «Місс Марвел», випущеному у 2022-му.

Для кіновсесвіту Марвел картина стала у тридцять третьою. Робота над нею розпочалась у січні 2020 року. Дату прем’єри двічі переносили. Бюджет стрічки склав 220 млн доларів.

Фільм знімали у Великій Британії, Італії та США (у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку). До своїх ролей повернулися актори, які зіграли персонажів у попередніх проектах Марвел – Брі Ларсон, Семюел Л. Джексон та Іман Веллані.

За сюжетом Керол Денверс стикається з незрозумілим для неї явищем. Щоразу, коли вона використовує свої сили, то опиняється у неочікуваному місці. Те саме трапляється з Монікою Рембо та Камалою Хан. Аби розібратися чому вони переміщаються щоразу під час застосування сили, їм потрібно зібратися разом.

Лише почавши створювати свій кіновсесвіт студія Marvel не планувала вибудовати свої проекти в одну часову лінію, але деякі фільми містили відсилання один на одного

Отже, ми склали список фільмів, де події відбуваються у хронологічному порядку: