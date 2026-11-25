В Україні фільм можна буде побачити з 3 грудня

У Нью-Йорку відбулася прем’єра документального фільму «Попіл і олівці» режисера Євгенія Афінеєвського, відомого стрічками «Зима у вогні» та «Свобода у вогні». Фільм розповідає історії восьми українських дітей, чиє життя змінила російська агресія: вони пережили обстріли, тяжкі поранення, окупацію, полон і примусове вивезення до Росії.

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Стрічку представили американський режисер українського походження Євгеній Афінеєвський, один із героїв фільму Богдан Єрмохін та народна депутатка України Людмила Буймістер, яка всиновила Богдана. На показі були присутні представники кіноіндустрії та бізнесу, дипломати, представники Посольства і Генерального консульства України, а також Постійного представництва України при ООН.

Нині «Попіл і олівці» (Ash and Crayons) демонструється в нью-йоркському кінотеатрі Village East by Angelika. З 4 грудня стрічку планують показувати більш ніж у 100 кінотеатрах США. В український прокат фільм вийде 3 грудня.

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У центрі стрічки – особисті історії восьми юних українців. Роман Олексів зі Львова пережив тяжкі опіки внаслідок російського ракетного удару по Вінниці, а після лікування та реабілітації повернувся до активного життя й захопився бальними танцями. Олександра Паскаль після ампутації ноги продовжила займатися гімнастикою. Владислав Буряк, який підлітком опинився в російському полоні, мріє стати дипломатом.

Окрему увагу режисер приділяє незаконному вивезенню українських дітей до Росії. Серед героїв фільму – Богдан Єрмохін, якого примусово вивезли з окупованого Маріуполя, але згодом він зміг повернутися додому.

Стрічка поєднує документальні кадри, особисті свідчення дітей та анімацію українських митців. Через історії героїв фільм говорить про наслідки війни для наймолодших українців, їхню здатність долати пережите та зберігати мрії про майбутнє.

«Для нас із Богданом Єрмохіним це дуже особистий фільм. Наша історія почалася з боротьби за повернення його додому після депортації з окупованого Маріуполя. Це нагадування світові: за кожною цифрою воєнної статистики стоїть людська доля. За кожною депортованою дитиною – вкрадене дитинство», – зазначила Людмила Буймістер.

Вона наголосила, що історія Богдана доводить: навіть те, що здається неможливим, можна змінити. Водночас тисячі українських дітей досі чекають на повернення додому, як і українські військовополонені та незаконно утримувані цивільні.

«Ми не маємо права дозволити світові звикнути до цієї трагедії та замовчати. Бо людське життя – не частина статистики. Кожна історія повернення додому – це маленька перемога людяності над війною», – додала народна депутатка.

Під час перебування в Нью-Йорку Людмила Буймістер та Богдан Єрмохін також долучилися до вшанування пам’яті жертв Голодомору в соборі Святого Патрика – головному католицькому храмі міста. У заході взяли участь священнослужителі, дипломати та представники української громади.

«Попіл і олівці» – документальний фільм виробництва України, Великої Британії та США. Режисер – Євгеній Афінеєвський. Тривалість – 99 хвилин.