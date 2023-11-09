Один із найкращих фільмів головного Каннського конкурсу (важко втриматись, щоб не написати найкращий) та, без сумніву, один із найкращих фільмів року, що минає, вийшов в український прокат.

«Опале листя» Акі Каурісмякі – світла аж до прозорості драма, події якої, хоч і відбуваються у Фінляндії, проте розгортаються на тлі російсько-української війни.

Каурісмякі має чимало Каннських призів, проте навіть на тлі його завжди пізнаваних картин, ця, двадцята за ліком, посідає особливе місце. Фільм отримав приз журі у Каннах, «Опале листя» також стало найкращою стрічкою 2023 року за версією Міжнародної асоціації кінопреси (ФІПРЕССІ).

Сюжет її можна викласти одним реченням і він виглядатиме банальним: історія кохання працівниці супермаркету та робітника. Далі можна навертіти багато всього: самотність, незахищеність, тендітність світу, можливість чи неможливість щастя у такому недосконалому світі. Туди ж ще можна допасувати проблеми алкоголізму, безпритульних тварин. Та, якщо є бажання, багато усього.

Кадр з фільму

Як завжди герої Каурісмякі існують у світі, що ніби застиг у часі. Дивлячись на антураж, складно визначити епоху. Проте практично постійним тлом йдуть новини. І всі вони – про Україну. До дня ми можемо дізнатись, коли відбуваються ті чи інші події картини. Герої йдуть на роботу, росіяни обстрілюють Маріуполь, герої йдуть в кіно (на «Мертві не вмирають» Джармуша, який був на каннській прем’єрі, і це додає сюжету додаткових барв), росіяни обстрілюють Краматорськ, у героїв побачення, росіяни скидають бомбу на маріупольський театр.

У фільмі багато комічного, проте героїня говорить: «Клята війна» і у глядачів сміх застрягає в горлі.

Видатний режисер Каурісмякі ніколи не боявся простих історій, він вміє наповнювати їх глибокими сенсами та додатковими планами.

Кадр з фільму

По суті фільм Каурісмякі лише прикидається мелодрамою. Це фільм про війну та про те, що вона завжди з тобою. Не свято, ні, жахи війни, від яких неможливо сховатись, навіть, якщо здається, що вдалось.

«Опале листя» є претендентом від Фінляндії на потрапляння у номінацію «найкращий міжнародний фільм». У довгих списках (хотілося б, звісно, щоб і у номінації також), які незабаром має оприлюднити Американська кіноакадемія, він буде конкурувати із українським претендентом, фільмом Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». ЩЕ один символ.