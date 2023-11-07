Ліза Марі Преслі обурювалась тим, як зображений її батько

Незадовго до того, як має розпочатись прокат фільму Софії Копполи «Прісцилла», навколо нього розгортається скандал. Стало відомо, що донька Елвіса Преслі Ліза Марі писала режисерці Софії Копполі, що в сценарії її фільму «Прісцилла» Елвіс представлений як «хижак та маніпулятор», повідомляє видання Variety. За даними порталу, Ліза Марі написала Копполі за чотири місяці до своєї смерті (вона померла в січні 2023 року).

Нагадаємо, новий фільм Софії Копполи «Прісцилла» розповідає про дружину Елвіса Прісциллу Преслі та базується на її мемуарах, опублікованих у 1985 році. Сама Прісцилла схвалила сценарій картини.

Світова прем’єра фільму відбулась на Венеціанському кінофестивалі, де за роль Прісцилли Кейлі Спені отримала нагороду як найкраша акторка. Українська прем’єра пройшла на Київському тижні кінокритики у жовтні. Фільм має вийти у прокат у листопаді.

Софія Коппола відповіла доньці Преслі, що у фільмі вона намагалась відобразити усю складність характеру співака.

«Коли я прочитала сценарій, то як його донька не побачила в цьому персонажі нічого від мого батька. Коли я його читала, то не побачила відображення того, як моя мати сприймала батька. Я читала його і бачила ваш разюче мстивий та зневажливий погляд. І я не розумію, чому так відбувається», – цитує Variety Лізу Марі, яка погрожувала публічно виступити проти стрічки та засудити позицію своєї матері, що є також виконавчою продюсеркою картини.

Ліза Марі Преслі померла у 54 роки (фото Bilbord)

«Я занепокоєна тим, що моя мати не бачить тут всіх нюансів і не усвідомлює, як буде сприйматися Елвіс, коли вийде цей фільм», - написала вона.

Нагадаємо, фільм «Прісцилла» розповідає про знайомство у 1959 році та про стосунки 14-річної Прісцилли Больє (Кейлі Спаені) та 24-річного Елвіса (Джейкоб Елорді), солдата американської армії.

Нагадаємо, рік тому вийшов фільм режисера База Лурманна «Елвіс», в якому співака зіграв Остін Батлер. Прем’єра фільму відбулась на Каннському кінофестивалі, де Ліз Марі Преслі також була присутня. Вона померла 12 січня 2023 року, їй було 54 роки.