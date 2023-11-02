В український прокат вийшов французький фільм «Королівство тварин» (Le Règne animal), прем’єра якого відбулась на Каннському кінофестивалі.

Фільм розповідає про світ, який охоплює хвиля мутацій, які перетворюють звичайних людей на тварин. Головний герой, Франсуа (Ромен Дюріс, «Мольєр», «Знято!», «Ефель»), намагається врятувати свою дружину, яка зазнала впливу цього таємничого явища.

Він разом із сином-підлітком вирушають на її пошуки. Подорож стає для них переломною: вони зустрічають дивних істот, з’ясовують стосунки та проживають неймовірні перевтілення.

Окрім Ромена Дюріса у картині знялась Адель Екзаркопулос («Життя Адель»), володарка «Золотої пальмової гілки» Каннського фестивалю (програма «Особливий погляд»).

«Королівство тварин» – другий повнометражний фільм режисера Тома Кайє. Його попередній фільм «Винищувачі» здобув чотири відзнаки в Каннах та став найкращим дебютом за версією Премії «Сезар» у 2015 році. У 2011 році його короткий метр «Париж-Шанхай» отримав Приз глядацьких симпатій Київського фестивалю «Молодість».

Ромен Дюріс (фото Катерини Сліпченко)

Режисер сміливо змішує жанри, створюючи дику та водночас привабливу суміш з фантастики, драми, роуд-муві та сімейним кіно. Том Кайє наполягає, що для нього у центрі сюжету завжди були стосунки батька та сина, а фантастичний антураж слугує тлом, каталізатором. А для глядачів – максимально насиченим та цікавим доповненням до драми головних героїв.

Адель Екзаркопулос (фото Катерини Сліпченко)

І якраз за спецефекти картина має приз Каталонського міжнародного фестивалю фантастичного кіно у Сіджасі. І саме вони є причиною подивитись фільм на великому екрані.