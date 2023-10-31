Гелловін викликає не менше суперечок, ніж кліпи Сергія Жадана. Але ми не будемо сьогодні з цим розбиратись. Це містичне та моторошне свято є нагодою передивитись старі добрі фільми жахів. ZAXID.NET пропонує добірку дуже страшних та трохи смішних фільмів про Гелловін.

Фокус-покус



США, 1993, режисер Кенні Ортега, у ролях Кеті Неджімі, Бетт Мідлер, Сара Джессіка Паркер

Комедійний жах для сімейного перегляду. За легендою, якщо дівчина в ніч Гелловіна запалить свічку в будинку відьом-сестер Сандерсон, то вони повстануть з могил і з'їдять усіх дітей у місті, щоб самим стати вічно молодими. Пророцтво справджується. Тільки відьом ніхто не помічає, на вулицях повно людей у костюмах монстрів. Жінкам доводиться звикати до досягнень прогресу та змінити мітли на пилососи.

Заплати привиду

США, 2015, режисер Улі Едель, у ролях Ніколас Кейдж, Сара Вейн Келліс

Існує давнє повір'я, що раз на рік, на Гелловін, відкриваються ворота між світом живих та світом мертвих. Цього дня зло практично всесильне.

У професора Майкла Кола пропадає син. Хлопчик зник під час костюмованого параду на Гелловін. Поліція не може нічого вдіяти, а батьки шукають сина навіть через рік після його зникнення. Вони починають чути та бачити свою дитину, яка намагається щось розповісти їм з іншого світу. Майкл Кол має вирушити до воріт темряви, щоб перейти на «інший бік» та спробувати повернути сина.

Улі Едель відомий також як режисер фільмів «Тіло як доказ» та «Гудіні».

Гелловін Медеї



США, 2016, режисер Тайлер Перрі, у ролях Тайлер Перрі, Кассандра Девіс, Патріс Ловелі, на головному фото

Браян турбується за свою 18-річну дочку Тіффані, яка хоче піти на вечірку до Гелловіну. Він забороняє їй це робити, але не може її проконтролювати. На допомогу він кличе тітку Медею, яка має не випустити Тіффані з дому. Але не все так просто… У фільмі є все, що треба: привиди, зомбі, містика та маніяки з бензопилами.

Це дуже страшна комедія, або дуже смішний фільм жахів. З якого боку подивитись.

31



Великобританія, 2016, режисер Роб Зомбі, у ролях Шері Мун Зомбі, Джеффрі Деніел Філліпс

Роб Зомбі пропонує черговий фільм, що робить нам страшно. Групу музикантів викрадають психопати, які влаштовують на Гелловін жорстоку гру під назвою «31». Замкнені в лабіринті герої 12 годин повинні протистояти та вибратися на волю.

Роб Зомбі (Роберт Каммінгс) — рок-музикантрок-музикант, кінорежисер та сценарист, основною темою творчості якого є жахіття. Роб Каммінгс став відомий як вокаліст гурту White Zombie. Після розпаду групи він почав сольну кар'єру, а у 2003 році він розпочав кар'єру режисера фільмів жахів.

«Гелловін»



США, 2018, режисер Девід Гордон Грін, у ролях Джеймі Лі Кертіс, Джуді Грір, Нік Касл



У цьому фільмі назва говорить сама за себе. Майкл Маєрс ще дитиною вбив сестру на Гелловін, його помістили у психіатричну лікарню, але він втік і повернувся за іншою сестрою. Все це сталося в першому фільмі «Гелловін», знятому у 1978 році. У 2018-му, річно через 40 років, вбивця в білій масці повертається і знову прагне вбивати.

Його сестра Лорі весь цей час готувалася до повернення «рідної людини». Вона перетворила будинок на фортецю та озброїлася. Її вважають божевільною старою, схибленою на зброї та стрільбі, але вона впевнена, що брат знайде спосіб з'явитися до неї. На Гелловін Майкл повертається.