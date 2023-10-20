Частина кліпу на пісню «Серце» гурту «Жадан і Собаки» та співачки Христини Соловій знята у церкві святого Андрія у Львові

Греко-католицька парафія святого Андрія отців Василіян у Львові обурилась кліпом гурту «Жадан і Собаки» та співачки Христини Соловій, частину якого знімали в приміщенні храму. Церква просить видалити кліп із YouTube, бо вбачає у ньому «пропаганду антихристиянських цінностей» – у кліпі присутні кадри із поцілунками двох жінок.

Кліп на пісню «Серце» гурту «Жадан і Собаки» та співачки Христини Соловій опублікували на YouTube-каналі гурту у п’ятницю, 20 жовтня. Більшість сцен із кліпу знімали у будівлі церкви святого Андрія УГКЦ у Львові на пл. Соборній, 3а. На цих кадрах Христина Соловій у червоній сукні позує разом із музикантками гурту «Жадан і Собаки». Майже всі кадри з солістом гурту Сергієм Жаданом відзняті на вулицях Львова. Ще одна частина кліпу містить сцени з поцілунками одностатевої пари.

«Композиція “Серце” – маніфест любові до світу, яка проростає з чесності та розуміння його недоліків і вад. Це відверта і зрозуміла історія кохання двох людей, за якою ховаються відданість і сміливість», – ідеться в описі до відеокліпу.

За три години після публікації відео на YouTube парафія святого Андрія отців Василіян УГКЦ опублікувала звернення до авторів відеокліпу з проханням видалити його через пропаганду антихристиянських цінностей. Парафія повідомила, що була наперед проінформована про суть кліпу, втім не знала, що у ньому будуть використані кадри з одностатевими парами.

«Хочемо виступити з приводу появи в мережі інтернет кліпу “Серце” за участю Христини Соловій та Сергія Жадана. Ми вже звернулися до них з проханням про видалення цього кліпу, оскільки він пропагує антихристиянські цінності та порушує суть та сценарій кліпу, про які ми наперед були поінформовані. Щиро всіх перепрошуємо», – йдеться у повідомленні.

Наразі ані Сергій Жадан, ані Христина Соловій офіційно не відреагували на ці звинувачення. Станом на момент публікації кліп набрав майже 20 тисяч переглядів. Автором кліпу став відомий режисер Віктор Скуратовський.