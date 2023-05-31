Юрій Бойко наполягає, що існує меморандум між МОН та The Arcus Foundation

Відомий львівський священик, ієромонах УГКЦ Юрій Бойко у вівторок, 30 травня, опублікував допис, у якому йдеться, що міністр освіти й науки Оксен Лісовий підписав «Меморандум про взаєморозуміння» з ЛГБТ-фондом The Arcus Foundation. Того ж дня Міносвіти опублікувало заяву, у якій заперечило підписання меморандуму із The Arcus Foundation. Проте Юрій Бойко зазначив, що не вірить МОН, оскільки нібито ще місяць тому отримав від таємного друга, який працює в міністерстві, копію оригіналу документа з підписом міністра. Священик продовжує переконувати – один з пунктів меморандуму забороняє поширювати інформацію про домовленості Міносвіти із представниками ЛГБТ.

ZAXID.NET вирішив детальніше розібратись у цій ситуації і натрапив на низку фактів, які свідчать не лише про фейковість самого меморандуму між МОН та ЛГБТ-фондом, але й про російське походження цього фейка.

Скріншот зі сторінки отця Юрія Бойка

У своєму дописі на Facebook Юрій Бойко переконує, що копію документа йому передав працівник міністерства, його прізвища священик не розголошує. Юрій Бойко поширює скріншот публікації із сайту «Всі разом» із заголовком «Міністр освіти Лісовий підписав Меморандум з транссексуалом-проституткою, щоб залучити ЛГБТ-фонд у школи і дитсадки».

«Батьки, які віддають дітей до школи чи садочка не повинні бути в курсі того, які ідеї просуває Міністерство освіти України в голови дітей! Копію меморандуму я отримав не з інтернет-джерел, а від представника МОН з Києва, який категорично був проти підписання такого роду документа. Згаданий представник дозволив мені опублікувати текст меморандуму», – заявив Юрій Бойко вже у наступному своєму пості у Facebook.

За словами священика, основою меморандуму є погодження, що МОН та The Arcus Foundation в усю систему освіти нібито впроваджуватимуть ідеологію ЛГБТ. Юрій Бойко зазначив, що 12 пункт меморандуму не дозволяє сторонам публічно розголошувати результати угоди.

«Представник МОН, який є моїм давнім приятелем, сказав мені, що такий документ існує і треба буде на нього реагувати. Я його не опублічнював, бо була домовленість цього не робити, а лише знати, бо церкві на це треба реагувати. Коли ж я побачив, що певні особи вже опублікували копію цього меморандуму, то вирішив також сказати вам, що я про нього знаю», – зазначив Юрій Бойко.

Юрій Бойко не називає джерел, які публікували інформацію про меморандум. Проте зазначимо, що першим інформацію про неіснуючий меморандум ще 10 травня опублікував телеграм-канал MediaKiller, який має понад 121 тис. підписників.

Варто наголосити, що Служба безпеки України та Головне управління розвідки ще 15 липня 2022 року внесли MediaKiller до переліку телеграм-каналів, роботу яких координує Кремль через свої спецслужби. ГУР закликало не користуватись і не довіряти цим телеграм-каналам, оскільки вони поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України.

Згодом повідомлення про нібито співпрацю МОН та The Arcus Foundation почали поширювати пропагандистські російські ЗМІ, які використали фейковий меморандум для просування антизахідних наративів.

Російські ЗМІ поширюють фейк про меморандум

Уже наприкінці травня інформацію підхопили українські інформаційні сайти, частина з яких близька до УПЦ МП, а деякі, як наприклад «Союз православних журналістів», є медіамайданчиком УПЦ МП. У своїх матеріалах, які дуже схожі між собою, ці сайти зазначали, що The Arcus Foundation представляє транссексуал-проститутка. Частина ресурсів посилалася на російськомовний телеграм-канал MediaКiller як на першоджерело.

Українські регілійні ресурси, які розповідають про пропаганду ЛГБТ

Про фейковість меморандуму Юрію Бойку повідомили читачі у Facebook у коментарях до його поста. Після цього священик записав відеозвернення, в якому продовжує наполягати на існуванні документу.

«Проте коли я опублікував [інформацію про меморандум], то на мене посипалися коментарі, що це фейк. Я передбачав такий розвиток подій. Також посипалися коментарі, що це є рука Москви й робимо це на догоду нашим ворогам. Кожна війна – це війна за правду. Я нічого не маю проти нового міністра освіти й науки. Мені не йдеться про особу, а йдеться про те, що МОН діяло з точки зору, щоб виховати дітей. Коли ж подивитись цей меморандум, то таке виховання до добра не приведе», – говорить Юрій Бойко у відеозверненні.

Документ, який опублікував отець Юрій Бойко

Міністерство освіти й науки 30 травня офіційно заперечило інформацію про меморандум, яку поширюють релігійні діячі. У відомстві запевнили, що не реєстрували такий документ. Проте отець Юрій Бойко вважає, що у МОН розповіли не всю правду.

«Беру до уваги, але щось тоді не так, оскільки копію цього документа особисто я отримав місяць тому від одного з експертів, що працюють в МОН. Наразі вдячний Міністерству за офіційне спростування, але особисто почну переглядати та аналізувати під оглядом ЛГБТ-ідеології шкільні підручники», – написав Юрій Бойко.

Допис та коментарі Юрія Бойка

Згодом священик заявив, що популярні ЗМІ поширюють спростування від МОН, щоб прорекламувати The Arcus Foundation. За словами отця, це тонкі інформаційні технології та пропаганда ЛГБТ. Юрій Бойко також додав, що потрібно з'ясувати, чи міністр Оксен Лісовий підписував меморандум, оскільки на документі є підпис, але немає печатки.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до Юрія Бойка, однак той зазначив, що перебуває на урочистостях з нагоди відкриття вулиці імені Патріарха Любомира Гузара і зможе надати коментар 1 червня.

Варто додати, що станом на момент публікації цієї новини УГКЦ ніяк не відреагувала на повідомлення отця Юрія Бойка та сумнівних сайтів про підписання неіснуючого меморандуму.