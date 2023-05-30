Художник отримав забої голови та ніг

У Києві на художника Даніеля Скрипника напали зловмисники, які почали бити та знущатися з чоловіка за його сексуальну орієнтацію та зовнішність. Даніель Скрипник звернувся до поліції, а на його заяву відреагував у вівторок, 29 травня, омбудсман Дмитро Лубінець.

За словами потерпілого, ввечері 28 травня на нього напала група з шістьох осіб, які спочатку погрожували Даніелю Скрипнику через зовнішність і сексуальну орієнтацію, а згодом почали бити та переслідувати. Художник отримав удари по голові та ногах. Інцидент стався у центральній частині Києва, поблизу кінотеатру «Жовтень».

«Я проходив через групу з 6 людей (одна дівчина та п'ять чоловіків), коли раптом один чоловік з цієї групи зробив рішучий крок у моєму напрямку. Він почав вживати нецензурну мову і погрожувати мені смертю через мою зовнішність і сексуальну орієнтацію, яка, на його думку, неприйнятна. Після кількох слів він вдарив мене по голові, продовжуючи свої атаки. В цей час ще двоє людей з цієї компанії намагалися напасти на мене», – повідомив Даніель Скрипник.

Художник розповів, що троє чоловіків з групи переслідували його, поки він намагався втекти до кінотеатру, погрожуючи смертю. Крім того, один з нападників почав показувати свої статеві органи потерпілому та питати, чи йому подобається.

Даніель Скрипник звернувся до поліції та наразі перебуває на зв'язку з правоохоронними органами. Напад на художника прокоментував також омбудсман Дмитро Лубінець, який також звернувся до поліції з проханням про справедливе розслідування інциденту. Він підкреслив, що будь-яке насильство та дискримінація є неприпустимими в цивілізованому європейському суспільстві. Порушення прав громадян за релігійними, расовими та сексуальними ознаками передбачають покарання за ст. 161 ККУ. Нападникам може загрожувати до 5 років позбавлення волі чи штраф.