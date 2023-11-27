У травні в центрі Києва на Даніеля Скрипника напала група людей, які погрожували йому смертю та знущалися з нього

Подільський суд Києва призначив рік умовного терміну обвинуваченим у гомофобному нападі на художника Даніеля Скрипника. Про це пише «Громадське» з посиланням на правозахисний ЛГБТ Центр «Наш світ», який надавав юридичний супровід потерпілому.

У вироку зазначено, що обвинувачені умисно почали завдавати ударів художнику, «висловлюючи нецензурні вирази щодо можливої на їх думку гомосексуальної орієнтації потерпілого, маючи єдиний умисел».

Суд призначив обвинуваченим 2 роки ув’язнення за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України, але звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік. Також суд частково задовольнив цивільний позов потерпілого та призначив йому відшкодування моральної шкоди у розмірі 60 тис. грн.

«Ця справа цікава тим, що вперше щодо гомофобного злочину суд застосував ст. 67 ККУ, а саме визнав вчинення кримінального правопорушення на ґрунті статевої приналежності, як обставину що обтяжує покарання», – зауважили правозахисники.

Також вони нагадали недавній вирок львівського суду, де чоловіка визнали винним у нападі на трансгендерну військову та вперше застосували ст. 161 ККУ. Нападника оштрафували на 17 тисяч грн. Суд тоді встановив, що злочин стався саме на ґрунті дискримінації за ознакою трансгендерності.

Правозахисники зауважили, що ці випадки «наочно демонструють намагання правоохоронної та судової системи релевантно реагувати на злочини нетерпимості за ознаками СОГІ (сексуальна орієнтація, гендерна ідентичність) — хоч і досить недолугі та такі, що демонструють нерозуміння правниками всіх тонкощів питання».

Нагадаємо, що у Києві 28 травня на українського художника Даніеля Скрипника здійснили напад, який супроводжувався гомофобними висловлюваннями. Ввечері на вулиці він проходив через групу з 6 людей. Тоді один чоловік із цієї групи почав лаяти та погрожувати смертю через зовнішність і сексуальну орієнтацію.

Художник додав, що один із нападників ударив його в голову, а двоє інших хлопців з цієї компанії завдали ударів по ногах.