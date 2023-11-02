15 серпня 22 річний хлопець напав на трансгендерну військову Хелен у центрі Львова

Галицький районний суд виніс вирок 22-річному нападнику на трансгендерну військову Хелен у центрі Львова. Суд визнав його винним у нападі та дискримінації за ознакою трансгендерності та призначив 17 тис. грн штрафу.

Як повідомили ZAXID.NET у організації Gender Stream, 31 жовтня Галицький райсуд визнав нападника винним у порушенні рівноправності громадян, залежно від їх расової, національної, регіональної належності та іншими ознаками та призначив йому 17 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

«У тексті судового вироку зазначається, що мотивом вчинення злочину стала саме дискримінація за ознакою трансгендерності», – йдеться в повідомленні Gender Stream.

Адвокатка Хелен розповіла, що захисники нападника хотіли перекваліфікувати справу на іншу статтю – завдання легких тілесних ушкоджень.

«Ці намагання ми, звісно, відкинули, адже за всіма ознаками йдеться саме про злочин на ґрунті ненависті, і обвинувачений цього не заперечував», – зазначила адвокатка Хелен Наталя Радіонова.

У організації Gender Stream додали, що цей вирок – судовий прецедент, адже в Україні майже не виносять вироків у справах про злочини на ґрунті гомо- й трансфобії.

Як інформував ZAXID.NET, 15 серпня трансгендерна військова Хелен заявила про побиття гомофобів у Львові. З її слів, інцидент трапився, коли вона сиділа на вул. Староєврейській в центрі міста, їла та розмовляла зі своїм хлопцем через відеозв’язок. Відповідні відео вона поширила у сторіз в Instagram, але згодом, після розголосу, закрила свій профіль.

21 серпня поліція затримала 22-річного нападника з Рівненщини, слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на пряме обмеження прав за ознаками статі, інших переконань, поєднаних з насильством (ч. 2 ст. 161) ККУ.