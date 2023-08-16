Трансгендерна військова оприлюднила відео моменту нападу в Instagram

У вівторок увечері, 15 серпня, у центрі Львова побили трансгендерну військову. Невідомий вдарив її в обличчя, розбивши ніс. Жінка стверджує, що напад відбувся з гомофобних мотивів, вона вже звернулася з заявою в поліцію.

За даними громадської організації «КиївПрайд», трансгендерна військова Хелен приїхала до Львова у відпустку за сімейними обставинами – на похорон до своєї мами.

«В один з вільних вечорів у вівторок 15 серпня Хелен сиділа на вулиці в центрі міста, їла і розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв'язку. До неї раптово підійшов незнайомий чоловік і почав агресивно спілкуватися. Хелен попросила його відійти, і в наступну секунду чоловік вдарив її в носа зі словами «Ти шо, п..дар?. Від удару Хелен втратила координацію, і він вдарив її ще декілька разів, поки їй не вдалося відійти на декілька метрів і зняти частину нападу на відео», – йдеться в повідомленні «КиївПрайд».

У «КиївПрайді» зазначили, що постраждала написала заяву в поліцію. На момент написання матеріалу в поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що заявниця якраз перебуває у відділку, де в неї відбирають пояснення. Подробиці інциденту в поліції пообіцяли оприлюднити згодом.

«Чекаємо на розвиток подій і просимо поліцію гідно відреагувати на цей жахливий випадок. Хелен служить уже три роки, і ми сподіваємося, що Україна забезпечить гідний захист нашій захисниці», – зазначили в «КиївПрайд». При цьому в організації не уточнили, в якому саме підрозділі служить військова.

Відео з моменту нападу Хелен (нік babehell.en) оприлюднила у сторіз в Instagram. На відео видно закривавлене обличчя постраждалої, а за кадром чути звуки сторонніх людей, які намагаються зупинити нападника.

Хелен також розповіла, що це не перший напад на неї з гомофобних мотивів. Інше відео нападу вона поширила 11 серпня. З її слів, тоді вона зі своїм хлопцем сиділи на лавці, їли та спілкувались. У цей момент підійшов російськомовний нападник та бризнув їй обличчя газом з перцевого балончика. Постраждала викликала на місце поліцію, яка склала протокол.

Також вона поширила відео, де чоловік просить вибачення за свою поведінку. При цьому невідомо, якого саме інциденту стосується це вибачення.

«У мене праве спрямування. Я онук розвідника СС «Галичина». Мені неприємно те, що тут відбувалося. На мою думку, це неприродньо. Але, так чи інакше, я прошу вибачення за свою поведінку і в подальшому буду більш толерантним до трансгендерних жінок та чоловіків», – каже чоловік на відео.