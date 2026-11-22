Сергій Корецький провів нараду щодо відновлювальних робіт за участю профільних міністрів

В Україні планують запустити єдину цифрову платформу, через яку громадяни зможуть повідомляти про відсутність електроенергії, тепло- та водопостачання. Зібрані дані використовуватимуть для оцінки ситуації та оперативного реагування на перебої з базовими послугами. Про це у неділю, 22 листопада, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За його словами, він провів нараду щодо відновлювальних робіт за участю профільних міністрів, представників Офісу президента, керівників обласних і міських адміністрацій та енергетиків.

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«За дорученням президента, Мінцифри разом із Мінрегіоном найближчим часом запустить єдину цифрову платформу, де кожна людина зможе повідомляти про відсутність базових послуг: світла, тепла, води. Ми не маємо права допустити, щоб повторювалися ситуації, коли в деяких локальних випадках світла не було по декілька днів без належної реакції. Ці дані потрібні, щоб ми бачили реальну картину і реагували у режимі 24/7», – написав Корецький.

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До ремонтів після російських ударів залучатимуть військових фахівців

Під час наради також обговорили залучення Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ), яка підпорядковується Міністерству оборони, до відновлювальних робіт після російських атак. Прем’єр пояснив, що цивільні комунальні служби не завжди можуть працювати в бойових умовах так само швидко, як ДССТ, і не мають необхідної спеціальної техніки. Особливо це стосується прифронтових регіонів.

Крім того, Міноборони спільно із ЗСУ мають визначити серед військовослужбовців фахових інженерів та електриків, оновити відповідні списки й за регіональним принципом направити цих спеціалістів до резерву ДССТ.

«Розцінюємо це як додаткову допомогу в разі необхідності», – зазначив Корецький.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд пропонує Україні поступово скасувати механізм покладення спеціальних обов’язків (ПСО), який дає змогу утримувати тарифи на газ та електроенергію для населення нижчими за ринкові. За оцінками фонду, у 2024–2026 роках витрати України на енергетичні субсидії становили близько 3,7% ВВП щороку. Водночас чинні тарифи покривають лише 41% витрат на постачання електроенергії та 49% витрат на газ. У звіті МВФ від 30 жовтня розглядають два сценарії поступового підвищення тарифів, один із яких передбачає зростання вартості електроенергії майже у 2,5 раза, а газу – більш ніж удвічі.