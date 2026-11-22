Правоохоронцям вдалося припинити конфлікт

Зранку в неділю, 22 листопада, на території Києво-Печерської лаври сталася сутичка між прихильниками та опонентами УПЦ МП. Учасники конфлікту заявляють про побиття. Про це повідомили в поліції Києва.

Раніше в мережі поширили відео суперечки на території Лаври. За попередніми даними, конфлікт виник через храм Сергія Радонезького – російського церковного діяча. Частина присутніх вимагала змінити релігійне призначення споруди, що й призвело до сутички.

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Також у соцмережах опублікували відео з чоловіком, який звинувачував священнослужителів УПЦ у побитті. За його словами, внаслідок цього він отримав синяк під оком.

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У Києво-Печерській лаврі сутичка через храм Сергія Радонезького — Еспресо На території лаври виник конфлікт між активістами та прихильниками УПЦ. Причиною стала церква, облаштована в колишній водонапірній вежі та присвячена Сергію Радонезькому — російському церковному діячеві. Активісти вимагають змінити церковну посвяту споруди та перевірити законність її переобладнання. Між активістами та вірянами УПЦ виникла суперечка, яка переросла у фізичне протистояння. Обидві сторони викликали правоохоронців. Під час сутички щонайменше один активіст зазнав травм. Віряни УПЦ заблокували вхід до храму. — 5 канал (@5channel) November 22, 2026

У поліції пояснили, що суперечка виникла через розбіжності між громадянами щодо використання та релігійної належності однієї з культових споруд на території Лаври. Правоохоронцям вдалося припинити конфлікт.

«Правоохоронці припинили конфлікт та не допустили його ескалації. На місці події наразі працюють наряди поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Від учасників до поліції надійшло два звернення, за вказаним фактом триває перевірка», – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні 2026 року журналіст Акім Галімов повідомив, що в Києво-Печерській лаврі під час повномасштабної війни друкували православні церковні календарі з контактами Єпархіального підрозділу УПЦ МП по взаємодії зі Збройними силами Росії. Зокрема, такий номер був зазначений серед контактів різних церковних філій у календарі за 2023 рік.