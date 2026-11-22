Трамп тисне Путіну руку під час зустрічі в Китаї 19 листопада

Президент США Дональд Трамп після саміту за участі китайського генсека Сі Цзіньпіна та російського диктатора Владіміра Путіна опублікував спільну світлину з Путіним, підписавши її «Мій друг». Також він назвав другом Сі Цзіньпіна і порівняв їхню зустріч із Ялтинською конференцією 1945 року.

Фото, на якому Трамп тисне руку Владіміру Путіну, американський президент опублікував 21 листопада на своїй сторінці у Truth Social. На світлині видно, що Трамп схилився близько до Путіна, а російський лідер усміхається.

Над фото Трамп розмістив підпис «Мій друг».

Фото з соцмережі Трампа

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Нагадаємо, під час саміту лідерів США, Китаю та Росії Трамп провів зустріч з Владіміром Путіним. Коли він зайшов в кімнату для спілкування з російським диктатором, то вказав на нього пальцем і запитав: «Хто це? Це мій друг».

«Ми знаємо один одного вже давно, і я думаю, що з цього може вийти багато чудових речей – або принаймні початися», – заявив тоді Трамп.

JUST NOW: President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin meet in China. “We've known each other for a long time, and I think a lot of wonderful things can come out of this — or at least start.” https://t.co/PqaoFaSa1C — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

На слова Трампа тоді відреагував премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, який написав «Боже, захисти нас від таких друзів. Дональд Трамп прокоментував слова Туска та заявив, що знає Путіна давно, і що «нічого не може з цим вдіяти».

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи заяви Трампа, сказав, що Трамп сам вирішує, як називати Путіна, але для України він ворог і вбивця.

«Президенту Трампу вирішувати, як називати Путіна. І, звичайно, для нас він ворог. І, звичайно, для нас він убивця. І я думаю, що переважно для людей у всьому світі він убивця, тому що він убиває. До речі, він убиває щодня і щоночі», – сказав Зеленський.

Зазначимо, також на сторінці Трампа у Truth Social зʼявилася фотографія з Сі Цзіньпіном, яку він підписав як «Друзі», а також колаж, у якому Трамп порівнює переговори з Путіним та Сі з Ялтинською конференцією 1945 року. Нагадаємо, тоді лідери США Рузвельт, Великої Британії Черчилль та СРСР Сталін зустрілися в Ялті для узгодження завершення Другої світової війни та розподілу сфер впливу у повоєнному світовому порядку.

Окремо Трамп порівняв його зустріч з Сі Цзіньпіном та Путіним із переговорами експрезидента США Барака Обами й вже покійним королем Саудівської Аравії Абдаллою. Тоді Обаму критикували за нібито уклін королівській особі, що суперечить американській політичній традиції.

Зазначимо, тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна відбулася 19 листопада. Серед тем обговорення, зокрема, були війна в Україні та контроль над ядерними озброєннями. Під час виступу китайський лідер закликав США, Китай і Росію співпрацювати для розв’язання глобальних проблем, а Трамп заявив, що лідери «дійсно творять історію».