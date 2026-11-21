Піротехніки вилучили та знищили боєприпаси

У селі Підгороднє Золочівського району під час земляних робіт на приватному подвір’ї виявили 14 артилерійських боєприпасів часів Другої світової війни. Небезпечна знахідка лежала лише за два метри від житлових будинків. Піротехніки вилучили та знищили боєприпаси. Про це у суботу, 21 листопада, повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

Як повідомили рятувальники, знахідку виявили 19 листопада близько 11:46 на вул. Тернопільській. Йдеться про 14 артилерійських пострілів калібру 76 мм часів Другої світової війни.

На місце прибув офіцер-рятувальник громади, який огородив територію та попередив місцевих мешканців про небезпеку. Наступного дня, 20 листопада, піротехніки вилучили боєприпаси та знищили їх у встановленому порядку.

У ДСНС нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів не можна до них торкатися, переміщувати чи намагатися самостійно знешкодити. Потрібно відійти на безпечну відстань і повідомити про знахідку за номерами 101 або 102.

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