Боєприпаси лежали в землі з часів Другої світової

14 червня у Львові на території садового кооперативу «Троянда» на вул. Біговій, 17 виявили боєприпаси. Ймовірно, вони збереглися з часів Другої світової війни.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, вибухонебезпечні предмети виявили під час копання траншеї на відстані 5 м від житлового будинку.

Спершу натрапили на чотири артилерійські снаряди калібру 76 мм. Згодом, коли на місце викликали підрозділ для розмінування, там загалом виявили 83 одиниці артснарядів.

За один день повністю їх знешкодити не вдалося, роботи продовжать 15 червня.