Боєприпаси пересилали із зЗапоріжжя у Львів

Служба безпеки та Національна поліція викрили кілька випадків незаконного продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України. Загалом затримали чотирьох ділків, які нелегально вивозили озброєння з місць колишніх бойових дій та намагалися продати його криміналітету. Серед вилученої зброї – російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка і протитанкові міни.

«У Запорізькій та Львівській областях співробітники СБУ викрили двох фігурантів, які збували трофейні автомати до західного регіону України. Ділки спочатку розбирали зброю на комплектуючі, а потім ховали їх у корпуси холодильників та в порожнини металевих дверей. У таких тайниках зловмисники відправляли “калаші” замовникам через поштові сервіси. Відповідні посилки декларували як побутові товари», – повідомили 5 травня у СБУ.

Зловмисники надсилали зброю потенційним покупцям поштою на Львівщину.

«Вони продали три автомати Калашнікова та магазини до них. Вартість оборудки становила 130 тисяч гривень. Посилку з товаром спільники відправили із Запоріжжя у Львів», – додали у поліції.

Під час обшуків у зловмисників вилучили чотири автомати Калашникова та набої до них, гранату РГД-5, протитанкову міну. Зброю передали на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

фото поліції

Два інші випадки викрили на Дніпропетровщині та Миколаївщині. Всім затриманим повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами). Зловмисників взяли під варту, їм загрожує до 7 років позбавлення волі.