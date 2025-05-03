Виклик до поліції надійшов вранці 3 травня

У Мукачівському районі на Закарпатті внаслідок вибуху гранати загинув чоловік, ще один поранений. Вибух трапився вранці 3 травня у приватному будинку в селі Ракошино. Про це повідомила поліція.

Як зʼясували на місці поліціцейські, у помешканні вибухнула граната.

«У будинку розпивали алкогольні напої 54-річний та 50-річний місцеві жителі. Під час застілля 50-річний закарпатець видьоргнув чеку з гранати, після чого відбувся вибух. Він загинув на місці події, а його 54-річний товариш отримав поранення та госпіталізований до лікарні», – розповіли у поліції.

Наслідки вибуху гранати (фото поліції)

Інцидент кваліфікували як умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ) та незаконне зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 263). Слідчі розпочали розслідування.