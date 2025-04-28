Фігурант сімейної сварки намагався втекти від поліцейських та кинув в них гранату

У неділю, 28 квітня, у Миколаївські області чоловік, який намагався втекти від правоохоронців, кинув у них гранату. Внаслідок вибуху боєприпасу один із поліцейських загинув, троє – зазнали поранень, повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

За даними посадовця, вдень 28 квітня наряд поліції прибув за викликом через сімейну сварку. Чоловік, який намагався втекти від правоохоронців, дістав гранату та кинув її у наряд.

«Від отриманих травм 21-річний поліцейський сектору реагування патрульної поліції Вознесенського районного управління поліції сержант поліції Максим Рижко загинув під час надання медичної допомоги. Ще трьох поліцейських госпіталізовано», – повідомив Вигівський.

Озброєного чоловіка одразу затримали. Де саме стався інцидент, голова Нацполіції не уточнив.

«Щодня ми опрацьовуємо тисячі подібних викликів, але ніхто не знає, що чекає поліціянтів на місці. Ми готові до усього, і ціною власного життя захищаємо наших громадян як у тилу, так і на передовій», — додав Вигівський.

Нагадаємо, 18 квітня на Закарпатті від вибуху гранати загинули двоє людей. Під час вживання алкоголю один із учасників інциденту витягнув чеку із гранати Ф-1.