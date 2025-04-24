Поліцейські встановлюють, де постраждалий взяв вибухівку

У Кременецькому районі від вибуху гранати важко травмувався 28-річний чоловік. Попередньо він сам підірвав вибухівку в лісі біля свого села. Лікарі встигли його прооперувати, однак постраждалий перебуває у важкому стані. Поліцейські з’ясовують, де він взяв гранату і скільки ще вибухівки чоловік може тримати в себе вдома.

Про чоловіка з вибуховою травмою живота поліцейських повідомили лікарі Кременецької центральної лікарні. Медики розповіли, що до медичного закладу швидка допомога доправила 28-річного жителя одного з сіл Кременецької громади з осколковим пораненням черевної порожнини, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 24 квітня. Медики прооперували пацієнта. Однак він перебуває у важкому стані, зазначили ZAXID.NET в поліції.

«Поліцейські встановили, що чоловік сам підірвав боєприпас у лісосмузі неподалік від місця проживання. Сусіди чули вибух, а невдовзі побачили травмованого чоловіка. Швидку допомогу викликала його мати», – йдеться в повідомленні.

Під час огляду в будинку 28-річного чоловіка поліцейські виявили скобу від гранати, яку він зірвав. Правоохоронці з’ясовують, звідки чоловік узяв вибуховий пристрій і чи можуть бути в нього ще гранати та інша зброя.

Факт підриву гранати і травмування людини внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.