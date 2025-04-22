Інцидент стався о 4 годині ранку

У вівторок, 22 квітня, у під’їзді багатоповерхівки у Калуші здетонувала граната. Внаслідок вибуху постраждав 49-річний місцевий мешканець. Через незаконне поводження з боєприпасами правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області, повідомлення про вибух на сходовій клітці між першим та другим поверхами надійшло від мешканки будинку о 4:00.

«Попередньо встановлено, що, ймовірно, здетонувала граната. Внаслідок інциденту постраждав 49-річний місцевий мешканець. Чоловіка з травмою стегна госпіталізовано до Калуської ЦРЛ», – зазначили правоохоронці і додали, що потерпілий раніше притягувався до кримінальної відповідальності та перебував у розшуку за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

Місце події обстежили вибухотехніки, вилучені фрагменти боєприпасу направили на експертизу. Слідчі поліції відкрили справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від трьох до семи років ув’язнення.