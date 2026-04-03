52-річний Олег Авдєєв загинув під час оповіщення військовозобовʼязаних від ножового поранення

У суботу, 4 квітня, у Львові прощатимуться з убитим 52-річним військовим Галицько-Франківського ОРТЦК та СП Олегом Авдєєвим. Його поховають на Личаківському кладовищі. Про це повідомила Львівська міська рада.

Зазначається, що Олег Авдєєв навчався у Львівському державному університеті фізичної культури на викладача фізичної культури і тренера. Згодом навчався у ЛНУ імені Івана Франка за спеціальністю «міжнародні відносини», здобув кваліфікацію юриста-міжнародника.

Проходив строкову військову службу, після чого служив у Державній прикордонній службі, обіймав офіцерські посади у підрозділах прикордонного контролю та органах управління.

Згодом працював у ГО «Львівська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства “Динамо” України», був начальником Зонального вузла оброблення пошти в «Укрпошті», обіймав керівні посади у громадському об’єднанні «Спортивний клуб “Глобус”». Із 2018 року був головою ГО «Асоціація спортсменів-олімпійців України».

«Зі слів рідних, Олег Авдєєв захоплювався плаванням, лижами, сноубордом і велоспортом. Вирізнявся цілеспрямованістю, відповідальністю, дисциплінованістю, стресостійкістю та стратегічним мисленням», – йдеться в повідомленні.

Був учасником XVIII зимових Олімпійських ігор у Нагано (Японія) та XIX зимових Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті (США). Переможець і призер етапів Кубка світу, Гран-прі та багатьох міжнародних змагань, чемпіон і призер Кубків та першості СРСР. Неодноразовий переможець чемпіонатів України та Спартакіади України. Майстер спорту України міжнародного класу. Бронзовий призер чемпіонату України з плавання серед ветеранів спорту. Брав участь у відкритті стадіону «Арена Львів» серед найкращих спортсменів Львівщини.

У 2025 році приєднався до Збройних Сил. Проходив службу на посаді офіцера мобілізаційного відділення Галицько-Франківського об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Львова.

Нагороджений медалями Держприкордонслужби «За мужність в охороні державного кордону», «За сумлінну службу», «Захисник кордону», а також відзнакою «Відмінний прикордонник» I ступеня.

Олег Авдєєв загинув від ножового удару в шию під час оповіщення на вул. Патона та помер дорогою до лікарні. За підозрою в його вбивстві затримали 34-річного інспектора Львівської митниці Андрія Труша. Його відправили під варту без права внесення застави.

Чин похорону Олега Авдєєва розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після чого, орієнтовно об 11:30, буде загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Поховають Олега Авдєєва на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).