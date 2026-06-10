Попри пошкодження, поїзд відправився до Рахова

У середу, 10 червня, російські окупанти атакували вокзал у Сумах. Уламки одного з дронів впали на пасажирський потяг, який прибув на вокзал, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Росіяни атакували Суми вдень 10 червня. За даними «УЗ», під час атаки над будівлею місцевого вокзалу збили безпілотник.

На відео, оприлюднених у соцмережах, видно, як уламок підбитого дрона падає на дах потяга. На пероні видно речі, які залишили пасажири, що сховалися в укритті.

«Шахед був збитий над будівлею вокзалу і його уламки впали на пасажирський поїзд №143 Суми – Рахів. Як результат – загоряння даху останнього вагона», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

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У компанії уточнили, що внаслідок атаки ні пасажири, ні поїзна бригада не постраждали, оскільки вчасно перейшли в укриття. Потяг відправився з вокзалу та рухається із затримкою в майже пʼять годин. Дізнатися актуальну інформацію про затримки потягів можна за посиланням.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення зафіксували понад 550 атак на обʼєкти залізничної інфраструктури. Половина з них припала на 2026 рік, що свідчить про бажання росіян вплинути на українську логістику та переміщення цивільних людей через атаки, розповів голова Нацполіції Іван Вигівський. Зокрема, від атак на залізницю найбільше страждають прифронтові регіони.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня російські безпілотники знищили будівлю вокзалу у місті Шостка на Сумщині, а також пошкодили інфраструктуру станції. Того ж дня Росія атакувала залізницю в Запоріжжі – внаслідок атаки загинув машиніст потяга та постраждали двоє залізничників.