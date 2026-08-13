Знищили вежу зв’язку поблизу населеного пункту Пильна

Агенти партизанського руху «Атеш» у четвер, 13 серпня, повідомили, що вивели з ладу важливу вежу зв’язку російських військових поблизу населеного пункту Пильна на Харківському напрямку.

За даними руху, вежа забезпечувала координацію окупаційних підрозділів та передачу даних між командними пунктами. Після її знищення російські військові втратили частину каналів зв’язку, що ускладнило роботу мобільних груп у прикордонній зоні.

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Зокрема, проблеми виникли у взаємодії між 345-м та 380-м мотострілецькими полками РФ, які відповідають за сусідні ділянки фронту та залежать від стабільного зв’язку для координації спільних дій.

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Розташування знищеної вежі

В «Атеш» зазначили, що втрата вежі знизила темп наступальних дій російських підрозділів і погіршила їхню взаємодію.

«Кожен знищений елемент зв’язку послаблює контроль окупантів над територією», — наголосили представники руху.