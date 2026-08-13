Під час торгів вартість землі зросла майже вдвічі

Давидівська сільська рада за понад 30 млн грн продала земельну ділянку у центрі села під будівництво багатоквартирного житлового будинку. Землю придбало львівське акціонерне товариство «Універсал фінанс».

Земельну ділянку площею 0,82 га у центрі села Давидів на вул. Галицькій виставили на аукціон 1 липня через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною 15,2 млн грн. Земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Торги провели 31 липня через англійський трираундовий аукціон, під час якого учасники подають закриті пропозиції та не бачать ставки одне одного.

У торгах взяло участь троє учасників: ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія “Дерех”», колишній підприємець Анатолій Гурій та АТ «Універсал фінанс». Найвищу ціну за земельну ділянку запропонувало АТ «Універсал фінанс» – 30,1 млн грн, піднявши стартову вартість лота майже удвічі. Невдовзі Давидівська сільська рада укладе з компанією-переможцем договір купівлі-продажу.

Як видно з оприлюдненої на торгах інформації, ділянка розташована у центрі села. Поруч із нею є житлові комплекси та торговельні заклади. Зокрема, як вказано на сайті нерухомості ЛУН, у селі Давидів на вул. Галицькій розташовані ЖК «Галицька Сіті», який перебуває у процесі будівництва, та введений в експлуатацію житловий комплекс «Галицька брама».

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За даними аналітичної системи YouControl, акціонерне товариство «Універсал фінанс» зареєстроване у Львові у 2021 році. Його співвласниками є Андрій Стефанюк, Максим Корягін та Андрій Яринич. Основним видом діяльності компанії є управління трастами, фондами та іншими подібними фінансовими структурами. Також із товариством пов’язані ТОВ «Укртексколор» та ТОВ «Вел Дан Девелопмент», у кожному з яких «Універсал фінанс» володіє по 10% частки.

До слова, у червні 2026 року АТ «Універсал фінанс» також придбало земельну ділянку площею 0,51 га на вул. Галицькій у с. Давидів, запропонувавши за ділянку найвищу ціну – 20,12 млн грн. Куплена раніше ділянка призначена також для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.