Під час торгів ціна ділянки зросла більш ніж у два рази

Давидівська сільська рада за понад 20 млн грн продала земельну ділянку під будівництво багатоквартирного житлового будинку. Землю викупило акціонерне товариство «Універсал фінанс». Під час торгів вартість землі зросла більш ніж удвічі.

Йдеться про ділянку площею 0,51 га на вул. Галицькій у центрі села Давидів біля Львова. Ділянку виставили на продаж 19 травня 2026 року зі стартовою ціною 9,8 млн грн на онлайн-майданчику «Прозоро.Продажі». Земельна ділянка призначена для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Участь у торгах взяли двоє учасників – ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія» та АТ «Універсал фінанс». Торги провели 16 червня 2026 року. Під час торгів ціна ділянки зросла більш ніж у 2 рази. Найбільшу суму за лот – 20,12 млн грн – запропонувало АТ «Універсал фінанс». Невдовзі Давидівська сільська рада укладе із компанією-переможцем договір купівлі-продажу.

Як видно з фотографій, опублікованих на торгах, ділянка розміщена при дорозі, поруч із нею вже сформована житлова забудова, зокрема багатоквартирні новобудови. Згідно з інформацією на сайті нерухомості ЛУН у с. Давидів на вул. Галицькій вже розташовані ЖК «Галицька Сіті», який ще у процесі будівництва, та житловий комплекс, який введено в експлуатацію, «Галицька Брама».

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За даними аналітичної системи YouControl, акціонерне товариство «Універсал фінанс» зареєстроване у Львові у 2021 році. Його співвласниками є Андрій Стефанюк, Максим Корягін та Андрій Яринич. Основним видом діяльності компанії є управління трастами, фондами та іншими подібними фінансовими структурами. Також із товариством пов’язані ТОВ «Укртексколор» та ТОВ «Вел Дан Девелопмент», у кожному з яких «Універсал фінанс» володіє по 10% частки.