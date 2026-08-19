Цінність українських облігацій зросла

Українські державні облігації стали одними з найприбутковіших серед країн, що розвиваються. Від початку 2023 року їхній індекс зріс приблизно на 150%, а лише у 2026 році – ще на 12%. Про це у середу, 19 серпня, повідомило видання Bloomberg.

Облігації – це боргові папери, через які держава позичає гроші в інвесторів і обіцяє повернути їх із відсотками. Що більше інвестори вірять у здатність країни повернути борги, то дорожчими стають ці папери.

Наприклад, українські облігації, які мають погасити у 2029 році, зараз продають приблизно по 85 центів за кожен долар їхньої вартості. У червні 2025 року вони коштували лише 58 центів. Їхня дохідність зараз становить близько 13% річних.

Чому облігації дорожчають?

Інвестори стали активніше купувати українські папери через кілька причин. Як пише Bloomberg, Україна продовжує тримати оборону, Європа збільшує фінансову допомогу, а уряд домовляється з кредиторами про полегшення виплати боргів.

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На початку 2026 року європейські країни погодили для України кредит на 90 млрд євро, або приблизно 106 млрд доларів. Це стало додатковим сигналом для інвесторів, що Україна матиме гроші для підтримки економіки та виплати боргів.

Зросли в ціні й облігації українських компаній. Папери «Метінвесту» від початку року принесли інвесторам 31% доходу, а облігації «Нафтогазу» – 23%.

Ризики залишаються високими

Попри значну дохідність, вкладення в українські облігації залишаються ризикованими, зазначає видання. Війна триває, а російські удари по енергетичних об’єктах і чорноморських портах можуть погіршити стан економіки та скоротити експорт.

Крім того, державний борг України вже перевищує річний обсяг її економіки. За оцінкою Київської школи економіки, до 2027 року він може зрости до 110% ВВП.

Тому вартість українських облігацій надалі залежатиме від ситуації на фронті, міжнародної допомоги та швидкості відновлення економіки.

У лютому 2026 року Міжнародний валютний фонд затвердив для України чотирирічну програму підтримки на 8,1 млрд доларів. Водночас у МВФ не виключають, що згодом Україні доведеться знову домовлятися з кредиторами про полегшення боргового навантаження.