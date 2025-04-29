Чому варто інвестувати в облігації внутрішньої державної позики

У нинішній непростий час надзвичайно актуальним є питання, як не лише зберегти, а й примножити свої заощадження. Все більше українців віддають перевагу облігаціям внутрішньої державної позики (ОВДП) як одному з найнадійніших фінансових інструментів.

ОВДП дозволяють не лише зберегти власні гроші, але й отримувати стабільний дохід. До того ж інвестування в державні облігації – це підтримка економіки країни, оскільки залучені кошти держава спрямовує на фінансування важливих бюджетних програм.

Детальніше про те, які є види ОВДП, як і хто може їх придбати, а також чому вони вигідніші за банківські депозити, в інтерв’ю розповіла Наталія Лозинська, заступниця директора департаменту міжбанківського бізнесу RwS bank.

Що таке облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) простою мовою? Чи можна сказати, що це паперові документи?

Облігації внутрішньої державної позики, або скорочено ОВДП, – це фактично депозит, але трохи розумніший. Ви даєте свої гроші державі в борг, а вона зобов’язується повернути їх через певний час із відсотками. І що важливо – на 100% гарантує повернення. До речі, до повномасштабної війни держава гарантувала повернення коштів за банківськими депозитами лише в межах 200 тисяч гривень. ОВДП ж завжди мали 100% державну гарантію незалежно від суми. Після початку війни правила змінились: тепер держава гарантує повне повернення і банківських вкладів – на час дії воєнного стану та ще певний період після його завершення.

ОВДП – це не паперові облігації. Як говорять спеціалісти, бездокументарна форма. Вони зберігаються на спеціальному рахунку в цінних паперах, схожому на банківський рахунок. Це працює так само, як зберігання грошей на банківській картці: облігації існують лише в електронному вигляді й відображаються як запис на вашому рахунку. Це зручно і безпечно.

На відміну від депозиту, ви можете продати ОВДП у будь-який момент, не втрачаючи накопичених відсотків. У депозиті ж, коли знімаєте гроші раніше терміну, відсотки часто «згорають».

Які бувають ОВДП і в чому їх особливості?

ОВДП бувають трьох видів – в гривні, доларах США та євро. Якщо ви купили доларові ОВДП, то й усі виплати (відсотки й суму погашення) будете отримувати саме у доларах. І поки банки можуть брати плату за зберігання валюти на рахунках, ОВДП у валюті ще й приносять дохід.

Кожна облігація має свою дату погашення та фіксовану дохідність. Наприклад, якщо ви купили ОВДП з дохідністю 15% на рік, саме стільки ви й отримаєте незалежно від того, як зміниться ситуація на ринку.

Купувати ОВДП можна з невеликих сум. Наприклад, одна ОВДП у гривні – це 1000 грн, у доларах – 1000 доларів. Продати чи купити можна лише цілу облігацію, тобто «половинку» купити не вийде.

Оскільки ці облігації розміщуються виключно на внутрішньому ринку України, їх ще називають «внутрішніми». ОВДП – це консервативний, надійний варіант для інвестицій, особливо якщо ви тільки починаєте цікавитись цією темою.

ОВДП можна в будь-який момент продати, передати або використати як заставу.

Хто може купити ОВДП і як це зробити?

Купити ОВДП може будь-хто – як фізична особа, так і компанія. Придбати їх можна через торговця цінними паперами, тобто професійного учасника фондового ринку. Наприклад, це можна зробити і в нашому банку, де завжди є широкий вибір облігацій з різними строками та дохідністю.

Щоб купити ОВДП, достатньо завітати до будь-якого відділення RwS bank або залишити заявку на сайті в розділі ОВДП. Менеджер зв’яжеться і допоможе на кожному етапі.

Оскільки ОВДП існують лише в електронному вигляді, для їх зберігання потрібно мати рахунок у цінних паперах. Якщо такого рахунку ще немає, банк може допомогли його відкрити. Насправді все просто і зрозуміло, навіть якщо клієнт раніше ніколи не мав справу з інвестиціями.

Чи справді ОВДП – надійне вкладення у наш непростий час? Чи ці гроші не «згорять»?

Так, це надійний інструмент, і ось чому.

ОВДП – це державні цінні папери, які випускаються під 100% гарантію держави, як ми вже зазначали раніше. При купівлі ви одразу фіксуєте відсоткову ставку, і держава зобов’язується вчасно виплатити і дохід (відсотки), і саму суму, яку ви вклали.

Попри війну, жодних затримок чи несплат по ОВДП не було – держава виконує всі зобов’язання перед інвесторами у повному обсязі.

Це підтверджується і цифрами:

Фізичні особи вже вклали в ОВДП 91,95 млрд грн – це в 3,7 раза більше , ніж було на початку 2022 року.

вже вклали в ОВДП – це в , ніж було на початку 2022 року. Юридичні особи – 179,66 млрд грн, що у 2,2 раза більше за той самий період.

Такий ріст говорить сам за себе: люди та бізнес довіряють цьому інструменту, бо він не лише зберігає кошти, а й дозволяє їх примножити, навіть у складні часи.

До того ж, купуючи ОВДП, ви не просто інвестуєте – ви підтримуєте економіку країни, допомагаєте фінансувати важливі державні проєкти. Це спосіб вкласти гроші з користю і для себе, і для України.

Як і коли виплачуються відсотки та повертається основна сума за ОВДП?

Виплати за ОВДП відбуваються чітко за графіком.

Зазвичай відсотки (їх ще називають купонними виплатами) надходять раз на 182 дні, тобто двічі на рік. У кожної облігації є свій визначений строк дії, і графік виплат залежить саме від нього.

Коли строк дії ОВДП закінчується, ви отримуєте назад всю суму, яку інвестували (це називається «тіло облігації») разом з останньою виплатою відсотків.

Тобто схема така:

протягом усього строку ви отримуєте регулярні відсотки;

після завершення терміну – ще й повне повернення вкладених коштів.

У мене є 1000 грн із зимової «єПідтримки». Чи можу я купити ОВДП на ці гроші? І скільки на цьому можна заробити?

На жаль, гроші з програми «єПідтримка» не можна використовувати для купівлі ОВДП. Це цільові кошти, і держава обмежила перелік, на що їх можна витрачати – це книги, кіно, спорт, ліки, транспорт тощо. Інвестиції, зокрема в облігації, до цього списку не входять.

Але якщо ви маєте «звичайні» 1000 грн, ось приклад, як це може працювати. Припустимо, ви купуєте 1 облігацію номіналом 1000 грн. Строк дії – 1 рік. Ставка дохідності – 17% річних. Купонні виплати – двічі на рік (тобто кожні 6 місяців ви отримуєте свої відсотки). Комісія за купівлю – в середньому 0,5-1,5% (залежить від посередника). Наш банк продає без комісії. Є ще плата за зберігання ОВДП на рахунку в цінних паперах – це приблизно 0,003% від номінальної вартості ОВДП в місяць.

Розрахунок такий. Ваш дохід за рік = 1000 грн × 17% = 170 грн. Комісія брокера (приблизно) = 1000 грн × 1% = 10 грн. Податок на прибуток та військовий збір – 0,00 грн. Плата за зберігання ОВДП на рахунку в цінних паперах 0,03 грн*12 місяців = 0,36 грн.

Що в підсумку? 170 грн (дохід) – 10 грн (комісія) – 0,36 грн плата за зберігання ОВДП = 159,64 грн чистого прибутку. Разом ви отримаєте 1159,64 грн за рік, вклавши 1000 грн.

Скільки облігацій може купити одна людина або компанія?

Жодних обмежень за кількістю ОВДП немає. Ви можете купити стільки, на скільки у вас є коштів.

Єдине, що варто знати:

фізичним особам, які купують облігації на суму понад 400 тисяч гривень, потрібно підтвердити джерело походження коштів (наприклад, довідкою про доходи або банківською випискою);

юридичні особи також можуть купувати будь-яку кількість облігацій у межах наявного бюджету та вимог фінансового моніторингу.

Тобто купуєте стільки, скільки можете і хочете – головне, щоб гроші були «чисті» і задокументовані при великих сумах.

Чи потрібно сплачувати податки з доходу по ОВДП?

Фізичні особи не сплачують жодних податків із доходу по ОВДП. У цьому також перевага у порівнянні із депозитами.

На сьогодні інвестиційний дохід від облігацій звільнений від податку на доходи фізичних осіб (18%) та військового збору (1,5%). Це стосується і громадян України, і нерезидентів.

А от юридичні особи сплачують податки згідно з тією системою оподаткування, яку використовують у своїй діяльності (наприклад, податок на прибуток або єдиний податок).

Тож для фізичних осіб ОВДП – це «чистий» дохід без додаткових відрахувань.

Якщо мені терміново потрібні гроші, чи можна достроково «забрати» їх з ОВДП і не чекати дати офіційного погашення? Як це працює?

Так, ОВДП можна продати в будь-який момент, не чекаючи дати погашення. Це один із головних плюсів цих облігацій.

ОВДП – дуже ліквідний інструмент, тобто їх легко продати на вторинному ринку. Ви самі вирішуєте, скільки облігацій продати – можна частину, а не всі одразу, як це часто буває з банківськими депозитами.

Просто звертаєтесь до свого брокера або банку, який веде ваш рахунок в цінних паперах, і даєте заявку на продаж. Вам допоможуть знайти покупця за ринковою ціною, і після угоди гроші надійдуть на ваш рахунок.

Жодних штрафів чи втрати відсотків немає – навпаки, ви ще й отримаєте накопичені на цей момент відсотки (якщо облігація має купон).

«RwS bank», Ліцензія НБУ №277 від 24.11.16