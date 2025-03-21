Іван Мичло. начальник Львівського відділення «RwS bank».

Що змінилося в світі фінансів і на що потрібно зважати, як держава регулює ваші фінанси і які правила треба знати. Про це розповів Іван Мичло, начальник Львівського відділення «RwS bank».

Що відбувається з інфляцією? Чому вона прискорилася?

За підсумками року рівень інфляції в Україні досяг 12%, а лише у грудні вона зросла на 1,4%. Економісти прогнозують, що пік інфляції припаде на літо 2025 року, після чого, за оцінками голови Національного банку України Андрія Пишного, вона почне поступово знижуватися.

Інфляційні процеси в Україні та світі значно пришвидшилися останніми роками через низку чинників. Зокрема, наслідки пандемії COVID-19 призвели до порушення ланцюгів постачання, а виробництво не встигало адаптуватися до нових умов. Додатковий вплив мали глобальні енергетичні кризи, військові дії в Україні та зростання цін на енергоносії, що спричинило подорожчання товарів і послуг.

У нашій країні головними причинами високих темпів інфляції минулого року стали зниження врожаїв у порівнянні з 2023 роком і збільшення витрат для виробників та торговельних підприємств. Також значний вплив мали підвищення тарифів на електроенергію, зростання акцизів на пальне, що позначилося на його вартості, а також збільшення податкового навантаження. Усі ці фактори формують макроекономічні умови, в яких працює банківський сектор, і, відповідно, впливають на фінансову стабільність бізнесу та громадян.

Що вплине на зменшення інфляції? Які інфляційні прогнози і прогнози на зміну облікової ставки? На що це впливатиме?

Зменшення інфляції залежатиме у першу чергу від тих чинників, що ми щойно з вами згадували. Повторюсь, це зокрема стабілізація енергетичних ринків, покращення глобальних ланцюгів постачання та зниження економічних ризиків. Звичайно, важливу роль відіграє й монетарна політика Національного банку України – поступове зниження облікової ставки сприятиме стабілізації фінансової системи, проте для цього необхідно відновити довіру до економіки.

Одним із ефективних способів зниження інфляції та поповнення бюджету є так звана «детінізація» економіки. Наразі чимало підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю, продовжують використовувати офшорні компанії для оптимізації податків. Саме легалізація бізнесу, а також боротьба з ухиленням від сплати податків можуть значно підвищити податкові надходження, а це сприятиме зменшенню економічної нерівності та загальному оздоровленню економіки.

Згідно з прогнозами голови НБУ, до кінця 2025 року рівень інфляції може знизитися до 8,4%, а у 2026 році – до 5%. Водночас ситуація з обліковою ставкою залишатиметься динамічною: Національний банк і надалі коригуватиме її залежно від економічних умов, щоб утримувати інфляцію під контролем. Ці зміни матимуть вплив на кредитні ставки, доступність фінансування для бізнесу та загальний рівень економічної активності.

Як інфляція впливає на інвестиції – у що зараз все ще вигідно інвестувати, а в що – вже ні? Депозити чи ОВДП? Євро чи долар?

Інфляція безпосередньо впливає на інвестиційні рішення, оскільки вона зменшує реальну вартість грошей і покупну спроможність. Тому важливо обирати фінансові інструменти, які дозволяють не лише зберегти капітал, а й отримати дохід, що перевищує рівень інфляції.

Серед доступних варіантів, як на мене вигідно виділяються облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). Вони пропонують вищу дохідність у порівнянні з банківськими депозитами, а також мають додаткову перевагу – доходи від ОВДП не оподатковуються.

Наприклад, у 2024 році середньозважена дохідність гривневих ОВДП становила 15,98%, тоді як середня максимальна ставка за гривневими депозитами для фізичних осіб – лише 14,32%. Для валютних інвестицій ситуація аналогічна: дохідність ОВДП у доларах була 4,64%, а за депозитами – 1,28%; у євро ОВДП пропонували 3,06% проти 0,9% за депозитами.

Щодо вибору валюти для заощаджень та інвестицій, важливо враховувати поточну економічну ситуацію та ризики девальвації. Долар традиційно вважається стабільнішою валютою під час економічних потрясінь, що робить його надійним активом для збереження капіталу. Євро може бути вигідним у періоди економічної стабільності в Європі. Найкращий підхід – диверсифікація валютних активів, що допоможе знизити ризики та збалансувати портфель інвестицій. Клієнт завжди може обрати для себе найвигідніший варіант визначивши оптимальний термін та умови депозитного вкладу.

Наприклад, «RwS bank» пропонує своїм клієнтам широкий вибір фінансових інструментів для збереження та примноження коштів. Банк активно працює з ОВДП, надаючи зручний сервіс для їх купівлі, а також пропонує конкурентні депозитні ставки у гривні, доларах і євро. Це дозволяє клієнтам обирати найбільш вигідні варіанти розміщення коштів залежно від їхніх фінансових цілей.

Таким чином, у поточних умовах ОВДП залишаються привабливішим варіантом порівняно з депозитами, а для валютних заощаджень варто розглядати комбінацію долара та євро. Головне – обирати надійні фінансові установи, які надають цікаві та вигідні пропозиції для інвесторів.

Окрім інфляції, на що ще треба звернути увагу під час вибору інвестиційних інструментів – податки, наприклад, військовий збір.

При виборі інвестиційних інструментів важливо враховувати не лише рівень інфляції, а й податкові аспекти. Податки та військовий збір є невід’ємною частиною економічної системи, і їх сплата – це обов’язок кожного громадянина.

Проте існують фінансові інструменти, які мають податкові переваги. Наприклад, доходи від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) не оподатковуються, що робить їх привабливими для інвесторів, які прагнуть отримати стабільний дохід без додаткових податкових витрат.

Якщо ж розглядати альтернативні варіанти інвестування, варто звернути увагу на банківські метали. Вони є надійним інструментом для довгострокового збереження капіталу, особливо в періоди економічної нестабільності. Вартість золота, наприклад, значно зросла під час війни, що зробило його популярним активом серед інвесторів.

Наше відділення, а також низка інших відділень «RwS bank» надає послуги з купівлі та продажу банківських металів, що дозволяє клієнтам вигідно та безпечно інвестувати у цей актив. Також ми пропонуємо консультації щодо вибору оптимального інвестиційного інструменту відповідно до ваших фінансових цілей.

Для тих, хто віддає перевагу більш зрозумілим і простим в управлінні інструментам, я б радив звернути увагу на традиційні депозити, попри все вони залишаються надійним способом збереження коштів. Вони забезпечують стабільність, хоч і мають нижчу дохідність порівняно з іншими варіантами.

Незалежно від вашого вибору, ми завжди готові допомогти підібрати найкращий варіант інвестування з урахуванням всіх ризиків та можливостей.

Чи може політична ситуація впливати на консервативні інвестиційні інструменти, що пропонують банки?

Так, звичайно! У відносно стабільній економічній ситуації можуть бути певні коливання, але що вже говорити про українську економіку на четвертому році війни.

Інвестиції можуть зазнати впливу цілої низки факторів, таких як зміни в податковій політиці країни, девальвація національної валюти, коливання облікової ставки, політичні та економічні кризи (включаючи майбутні вибори), зміни в законодавстві та регулюванні, а також загальна довіра до фінансової системи, що разом можуть суттєво вплинути на їхню дохідність і безпеку.

Нові ліміти від банків – дехто вже скаржиться на обмеження. Як банки оцінюють, чи клієнт ризиковий? Зокрема, ваш банк.

Оцінка ризиковості клієнта – це комплексний процес, який здійснюється на постійній основі, починаючи з моменту реєстрації клієнта в банку. Ми аналізуємо надану ним інформацію, зокрема щодо фінансового стану клієнта: наявність депозитних рахунків в інших банках, сукупний дохід клієнта та його сім’ї. Також проводиться перевірка по базах даних і постійний моніторинг фінансової активності – аналіз регулярності та обсягів транзакцій, країни походження коштів, історії взаємодії з банком, наявності заборгованостей.

Чому деякі клієнти можуть бути визнані високоризиковими?

Основним фактором є характер та частота фінансових операцій. Наприклад, якщо клієнт здійснює великі або регулярні перекази, особливо міжнародні, або використовує рахунки, які не мають бізнес-призначення, такі операції можуть підпадати під ретельнішу перевірку. Це пов’язано з необхідністю дотримання вимог фінансового моніторингу та запобігання незаконним фінансовим потокам.

З 1 жовтня 2024 року НБУ встановив ліміт на P2P-перекази між фізичними особами у розмірі 150 000 грн на місяць. Це рішення спрямоване на боротьбу з «тіньовою економікою», зокрема на обмеження нелегальної діяльності онлайн-казино та переказів через підставних осіб – так званих «дропів». За оцінками НБУ, обсяг таких операцій раніше сягав 200 млрд грн на рік.

Зазначу, що в грудні 2024 року «RwS bank», як і більшість українських банків, підписали меморандум щодо забезпечення прозорості ринку банківських послуг, що фактично є прийняттям таких лімітів та свідчить про готовність банківської системи до посилення контролю та співпраці в цьому напрямку.

Перекази за реквізитами IBAN до 1 червня 2025 залишаються з обмеженнями до 150 тис грн, а після цієї дати сума становитиме 100 тис грн. Клієнт зможе збільшити ліміт після надання банку підтвердження своїх офіційних доходів. А от для ризикових клієнтів ліміт може становити 50 000 грн на місяць.

Головне – вести прозору фінансову діяльність, декларувати свої доходи та користуватися офіційними каналами для фінансових операцій. Наш банк завжди готовий проконсультувати клієнтів з усіх питань та допомогти адаптуватися до змін.

Які дії з картковими рахунками моніторять банки? Ліміти стосуються тільки вихідних платежів, чи вхідних теж?

Обмеження, які встановлюють банки, переважно стосуються вихідних P2P-переказів (між картками фізичних осіб) і зазвичай діють в єдиних рамках для всього банківського ринку. Ліміти на вхідні платежі можуть застосовуватися, але вони, як правило, менш жорсткі. Однак банки все одно моніторять вхідні кошти, особливо якщо вони надходять з незвичних джерел або в великих сумах.

У разі підозрілості транзакцій картка клієнта може бути заблокована, а банк має право запросити підтвердження походження коштів та обмежити подальші операції до з'ясування обставин.

Як розцінюються платежі, коли члени сім’ї пересилають одне одному гроші? Наприклад, подружжя пересилає гроші одне одному або дитині-студенту, діти пересилають гроші батькам-пенсіонерам на картку, інші подібні випадки.

У випадках, коли члени сім'ї пересилають гроші одне одному, банки все одно застосовують встановлені ліміти на перекази, які діють в межах усієї банківської системи. Це означає, що навіть якщо кошти передаються між родичами, ліміт на транзакції не може бути збільшено. Усі перекази повинні відповідати загальним правилам та обмеженням, визначеним Національним банком України, незалежно від того, чи є це перекази між подружжям, дітьми та батьками чи іншими родичами. Тому, якщо сума переказу перевищує встановлений ліміт, банк може запросити додаткові документи або пояснення щодо походження коштів.

А якщо я поповнюю свою кратку готівкою, є якісь обмеження?

Покласти гроші на картку можна через термінали самообслуговування, спеціальні банкомати та через касу. Через каси лімітів на суму поповнення немає. Технічні пристрої, зазвичай, мають обмеження по кількості купюр, що приймаються за один раз.

Треба враховувати, що банк з великою ймовірністю, візьме комісію за таку послугу.

Важливо пам'ятати, якщо поповнення значні або регулярні, банк може запросити додаткові документи, щоб підтвердити законність походження коштів. В разі сум, які значно перевищують звичний рівень поповнень, банк може також запитати пояснення або перевірити кошти на відповідність вимогам протидії відмиванню грошей.

А якщо я щодня поповнюю різні картки для зборів на невеликі суми, мене в чомусь запідозрять, адже багато дрібних транзакцій?

Давайте будемо відвертими, клієнтів, які на щоденній основі поповнюють до прикладу чиїсь збори у сумі від 100 до 1000 грн – не так багато. Про більші суми й годі казати. Тому, не варто хвилюватись, що більш менш часті дрібні поповнення можуть привернути увагу банку.

Хоча, насправді, банки здійснюватимуть цілодобовий моніторинг платіжних операцій з особливою увагою до операцій у нічний час (з 24:00 до 06:00) для виявлення випадків нехарактерної фінансової поведінки та протидії шахрайським схемам.

Додатково зазначу, що обмеження на перекази не торкнуться клієнтів банків із підтвердженими доходами (зарплатних клієнтів та інших), а також волонтерів, чия діяльність підтверджена документально (відповідно до постанови НБУ № 18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період воєнного стану).

Поясніть простими словами, що можна і що не можна робити з огляду на ліміти. Наведіть приклади транзакцій, що можуть викликати в банка підозру до людини.

Давайте тезово. Перше. Ліміти існують для всього ринку і всіх українців. Безпосередній ліміт для особи залежать від того, до якої з груп ризику вона потрапляє:

клієнти «високої» групи ризику матимуть ліміт у 50 тис. гривень на місяць;

клієнти «середньої» та «низької» груп ризику – ліміт у 150 тис. гривень на місяць (а з 1 червня - 100 тис. гривень).

Друге. Нові ліміти банки в обов’язковому порядку вводять для клієнтів без підтверджених доходів.

Третє. Банк перевіряє всі операції. Особлива увага до повторюваних.

Додатково зазначу, що автоматичному блокуванню підлягають порогові операції, які вважаються підозрілими.

Порогові фінансові операції – це операції на суми понад 400 тис. грн або суми в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентної 400 тис. грн. Обов’язковими для відстеження є фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім’ї та/або осіб, пов’язаних з політично значущими особами; фінансові операції із переказу коштів за кордон (в тому числі до держав, віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон).

Щоб вам і нашим клієнтам було простіше розібратися в нововведеннях банківської системи та орієнтуватися в актуальних продуктах, я раджу не вагатися й звертатися до відділення банку за консультацією. Це допоможе вам заощадити час, ухвалювати обґрунтовані фінансові рішення та ефективно примножувати свій капітал.