Назарій Подлевський, начальник Львівського відділення №1 RwS bank

Щороку в Україні зростає рівень фінансової грамотності. Населення все більше зацікавлене в отриманні якісної та корисної інформації про банківські послуги та фінансові інструменти. Українці активно вивчають новини та порівнюють банківські продукти в пошуках вигод. Це не дивно, адже одним із важливих питань, що турбує населення в ці непрості часи, після безпеки та здоров’я, є саме фінансова стабільність.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене торік восени, показало, що 46% респондентів переживають через зарплати та пенсії, 19% – через тарифи на комунальні послуги. Зараз як ніколи раніше українців цікавить, як зберегти свій капітал і примножити його.

Про те, як почуває себе банківська система на третьому році повномасштабної війни та на що слід звернути увагу українцям, аби бути спокійними за свої кошти, ZAXID.NET розповів Назарій Подлевський – начальник Львівського відділення №1 RwS bank.

З початку повномасштабного вторгнення банківська система України не лише втрималась, а й змогла рекордно збільшити прибутки. Що цьому сприяло?

Справа в довірі та професійності. Стійкість банківської системи від початку повномасштабного вторгнення переконала громадян у своїй стабільності та надійності. Національний банк України ухвалював, а банкіри притримувались важливих операційних та управлінських рішень, що дозволило не лише вести злагоджену роботу, а й поступово розширювати можливості для клієнтів.

Українці спостерігають за тим, як банки виконують свої зобов’язання навіть у найкризовіших умовах. На кінець 2023 року вклади фізичних осіб і підприємств України у всіх валютах сягнули 2 трлн 393 млрд грн. За рік вони продемонстрували приріст у 26%. Зростає попит саме на гривневі депозити. Банки детально його відслідковують та поступово починають пропонувати оновлені й цікавіші продукти.

Звичайно, з огляду на військові дії в Україні деяка невизначеність присутня у всіх сферах життя. Проте в економічній сфері прослідковується позитивна динаміка, а це не може не радувати.

Проілюструйте, будь ласка, слова про стабільність української банківської системи сьогодні.

Можна проаналізувати фінансові показники державних і комерційних банків. У січні 2024 року українські банки отримали 16,7 млрд грн чистого прибутку, а це на 14% більше, ніж у 2023 році. При цьому сума податків із банків збільшилась на 1,4 млрд грн.

У перші місяці цього року українці активно знімали гроші з рахунків. Деякі ЗМІ через це робили негативні прогнози для системи. Як ви можете це прокоментувати і яка ситуація зараз?

Так, на початку 2024 року ми теж спостерігали деяке скорочення депозитних вкладів у гривні. По-перше, це сезонне явище, адже багато платежів припадає на початок року. Також це могло бути зумовлено обговоренням законопроекту про мобілізацію, в якому йшлося про можливе блокування рахунків.

Станом на березень відтік депозитів зупинився. Щобільше, банки показують гарний приріст свого депозитного портфеля: він збільшився на понад 5 млрд грн у порівнянні з початком року. Сьогодні попит на депозити посилюється. Зокрема по нашому банку ми бачимо значний приріст клієнтів у розрізі довгострокових депозитів у національній валюті.

Одне з найбільш обговорюваних питань – це курс гривні. Євро і долар зросли, що змушує людей задуматися, в якій валюті тримати заощадження. Чи варто щодня перевіряти курс? Які межі прогнозування подальшого курсу валют?

На початку війни люди не були певні у тому, чи їм вдасться придбати валюту, був хаос і ажіотаж. Наразі діють доступні та зрозумілі механізми, які дозволяють громадянам легко та швидко купувати валюту чи здійснювати потрібні банківські операції. Що стосується прогнозів, то ми очікуємо помірне зростання курсу. Варто враховувати той факт, що бюджет фінансується, зокрема, коштом допомоги від наших міжнародних партнерів, що надходить у валюті. Видаткова частина бюджету складена у гривні. Тож за яким курсом продається ця валюта, такий гривневий еквівалент ми отримуємо.

Моя порада – щоб зберегти заощадження від інфляції, зробіть так, щоб вони працювали на вас. Що я маю на увазі? Інвестуйте. Якщо у вашому депозитному портфелі є гривневі та валютні депозити, ви можете не хвилюватися. Це не тільки вбереже ваші гроші від знецінення, але й може допомогти примножити капітал. Тоді у вас точно не буде необхідності щодня стежити за курсом валют, якщо ви, звісно, не працюєте у фінансовій сфері.

Ви пояснили переваги гривневих і валютних депозитів. Скажіть ще, наскільки довготерміновими можуть бути ці вклади в умовах невизначеності? Тобто чи не втратимо ми гроші на гривневих депозитах, якщо до кінця року гривня ще подешевшає?

Щодо строковості, то оптимальним варіантом будуть вклади терміном на 3-6 місяців. Проте періодичний аналіз ситуації в різних сферах життя, в тому числі у фінансах, має бути звичкою. Це допоможе робити виважені кроки й щодо інвестиційного портфеля також. Щокварталу чи кожні півроку ви можете або пролонгувати свій депозит, або ж переоформити його на більш вигідний.

Ми впевнено прогнозуємо, що НБУ і надалі знижуватиме облікову ставку, тому зараз ви маєте гарну нагоду відкрити гривневий депозит на вигідних умовах. До прикладу, RwS bank пропонує своїм клієнтам унікальний продукт, завдяки якому ви одразу можете отримати вигоду. Депозит «Відсотки наперед» дає змогу вкладнику отримувати наперед увесь дохід. Розміщуючи вклад від 6 місяців, клієнт отримує відсотки одразу в день оформлення, а тіло депозиту – по закінченню терміну. Отримавши відсотки, можна також покласти їх на депозит або використати на поточні потреби.

Львівське відділення №1 RwS bank / Фото RwS bank

Які інструменти пропонує своїм клієнтам RwS bank і які переваги вони мають у порівнянні з іншими банками?

Для нас дуже важливо надавати швидкі та якісні рішення відповідно до запиту клієнта. Злагоджений механізм роботи, оперативність в ухваленні рішень – це те, за що нас цінують і довіряють. Ми працюємо з банківськими гарантіями, ця послуга наразі є затребуваною серед юридичних осіб. Так, наприклад, ми пропонуємо видачу гарантій протягом одного дня у разі першого звернення та наявності повного пакета документів. При повторному зверненні ця процедура займає лише декілька годин.

Бізнес, що звертається за кредитом, може розраховувати на попереднє рішення протягом 2 днів.

Для фізичних осіб найзатребуванішим продуктом завжди були депозитні програми. Тому ми постійно намагаємось пропонувати щось цікаве.

Зараз раджу звернути увагу на депозит «Комунальний». Він відрізняється від інших продуктів можливістю покрити витрати на сплату житлово-комунальних послуг коштом банку як бонус. Це один із найпопулярніших депозитів нашого банку.

І наостанок порадьте нашим читачам, як правильно читати фінансові новини, щоб не панікувати й не робити необдуманих кроків?

Безперечно, читати новини потрібно, щоб бути в курсі головних подій. У будь-якому разі аналізуйте отримані дані, намагайтесь відсіяти зайві емоції, а якщо вам бракує інформації, не соромтесь уточнювати її у спеціалістів. Довіряйте свої кошти професіоналам. У цьому вам залюбки допоможуть співробітники RwS bank.

Інтерв’ю надав: Подлевський Назарій Юрійович, начальник Львівського відділення №1 RwS bank.