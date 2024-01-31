Під час війни ми щодня ризикуємо втратити буквально все. Та це не означає, що можна поринути у хаос, тим більше – фінансовий. ZAXID.NET розповідає, як найкраще упорядкувати свої фінанси, де зберігати гроші, залежно від вашої цілі, та які є гарантії збереження ваших грошей в Україні під час воєнного стану.

Для чого вам гроші?

Це основне питання, на яке потрібно відповісти перед тим, як визначитися, де зберігати свої гроші. Є кілька варіантів – гроші на подушку безпеки (сімейний резервний фонд), накопичення для певної великої покупки (техніки, оплати за навчання дитини, ремонту, відпустки тощо), так звані вільні гроші, що можна інвестувати. Поговоримо про перші два типи накопичень.

Гроші вашого резервного фонду – це те, що ви витрачатиме у випадку втрати заробітку. Наприклад, коли не буде роботи або доведеться переїхати і облаштовуватися на новому місці. Також хтось з працюючих членів сім’ї може захворіти і тимчасово втратити працездатність.

Сума резервного фонду має дорівнювати сумі грошей, що ви витрачаєте на закриття базових потреб упродовж півроку (щонайменше – три місяці, щонайбільше – рік). Тобто порахуйте, скільки ви витрачаєте на місяць на обов’язкові витрати – житло, їжу, транспорт, комунальні послуги, різні зобов’язання, здоров’я – і помножте її на шість. Ідеться про ті витрати, від яких ви не можете відмовитись.

Головне в резервному фонді – швидкий доступ до накопичень у разі потреби. Гроші мають бути доступними упродовж щонайбільше 1-2 днів.

Накопичення для великої покупки залежать від суми в кожному конкретному випадку та від того, в якій валюті буде відбуватися купівля. Тут потрібно встановити термін, коли ви плануєте зробити покупку, і суму, яку потрібно щомісяця відкладати на неї.

Кладіть яйця в різні кошики

Диверсифікація заощаджень – це розподіл накопиченої суми між різними інструментами, кожен з яких має свої плюси і мінуси. Тобто не варто тримати усі заощадження вдома у сейфі або класти на один рахунок в одному банку, чи купити на всі гривні євро. Якщо так зробити, то ви можете зменшити свої заощадження, а не примножити. А то й зовсім втратити їх.

Які обрати інструменти, залежить, передусім, від двох факторів – ліквідності (швидкого доступу до грошей) та перекриття інфляції.

Інфляція

У 2022 році, в перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, інфляція в Україні сягнула 26,6%, та вже торік вона знизилася до 5,1%. За підсумками 2024 року річна інфляція в Україні прогнозується на рівні 8,1% (у 2023 році прогнози також говорили про вищий рівень, аніж був реально). Додамо, що долар та євро теж не є стабільними з року в рік. Середньорічна інфляція у доларах і євро може сягати 2,5-3%.

Про що це нам говорить? Щоб не зменшити свої накопичення, зберігайте їх в інструментах, дохідність яких є більшою прогнозованого рівня інфляції.

Тепер поговоримо про ці короткострокові інструменти.

Банківські депозити

Це найбільш консервативний інструмент, що не дає великої дохідності, утім, дозволяє зберегти гроші і навіть трохи їх примножити. Наприкінці 2023 року і зараз середня річна дохідність за гривневими депозитами в українських банках становить 14-16%. Це стосується переважно депозитів на термін від 9 місяців і без права дострокового розірвання договору – тобто ви не можете забрати свої гроші в банку, якщо вони вам терміново знадобилися, до кінця терміну дії депозиту.

Дохідність за депозитами у валюті не перевищує 2-3% для довгострокових – від року – вкладень. Такий депозит можна використовувати для накопичень на велику покупку, коли ви визначилися з терміном і валютою придбання.

Для подушки безпеки краще використовувати короткострокові депозити – терміном 3-4 місяці, або депозити із можливістю достроково забрати гроші в банку. Дохідність буде меншою (8-10% річних), але це ті гроші, що мають бути в доступі, а не приносити великий прибуток. Вони, передусім, забезпечують спокій і здоровий сон.

Якщо по завершенні депозиту через три місяці гроші вам не знадобилися, ви можете його продовжити. Краще мати кілька таких короткострокових депозитів із різним терміном закінчення – так званий депозитний каскад.

Також пам’ятайте, що з доходу за депозитом потрібно буде сплатити податок на прибуток – 19,5% і військовий збір – 1,5%.

Державні облігації

Україна випускає облігації внутрішньої державної позики, а також облігації зовнішньої державної позики. Під час війни останні краще не купувати, адже виплати за ними можуть відтермінуватися із дуже високою імовірністю.

Облігації внутрішньої державної позики (передусім військові облігації) випускаються у гривні, доларах і євро. Є різний термін їхнього погашення – від трьох до 18 місяців. Від цього залежить їхня дохідність, що в середньому також сягає 14-18% у гривні і 3,5-4% у доларах. Частину грошей резервного фонду можна вкласти у короткострокові облігації, щоб за 3-4 місяці вони були у вас під рукою.

Окрім того, ОВДП можна достроково продати і отримати свої гроші назад. Дохід з них не оподатковується. Детальніше про придбання військових облігацій в Україні читайте в матеріалі ZAXID.NET «Інвестиції, доступні кожному».

Іноземна валюта

Попри інфляцію, стрибки курсу гривні та проблеми у світовій економіці, долар і євро все ще залишаються твердими валютами, тож повністю відмовлятися від цього інструменту не варто. Тим більше, якщо ви плануєте через рік зробити покупку в одній із цих валют. Частину коштів резервного фонду також можна зберігати у валюті – це дуже високоліквідний інструмент.

Як розподілити гроші між інструментами

Тут кожен має відштовхуватися від своїх цілей. Та загалом фінансові радники та експерти радять поділити гроші на фінансовій подушці приблизно так:

10% у гривні на руках;

20% у гривні на короткострокових депозитах чи в ОВДП;

По 30% у доларах і євро, частково – у готівці, частково – на поточних рахунках в банку чи в короткострокових валютних облігаціях.

Ще один варіант зберігання коштів – сервіси на зразок банки, конверту, скарбнички тощо. Це поточні банківські рахунки, якими ви можете вільно розпоряджатися, але на які нараховується певний невеликий відсоток – приблизно 5% річних, залежить від банку.

Гарантії для ваших заощаджень

Виплати за ОВДП гарантуються державою. Якщо держава не зможе заплатити, їй доведеться оголосити дефолт, а це нікому не вигідно. Щороку в державному бюджеті закладається сума на виплати за ОВДП та джерело, звідки ці гроші візьмуться.

Повернення грошей, що зберігаються у банках, забезпечується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Важливо, що на час дії воєнного стану і ще три місяці після його скасування, гарантується повернення 100% ваших вкладень у випадку, якщо банк визнано неплатоспроможним. Далі, після перемоги, Фонд гарантування вкладів покриватиме вкладення на суму не більше 600 тис. грн. Тобто не варто тримати в одному банку суму, більшу за цю.

На сайті Національного банку України можна знайти перелік банків та дізнатися про їхню платоспроможність, збалансованість їхніх портфелів та наявні ризики. Найкраще довіряти банкам, що держава визнала системоутворюючими – тобто у випадку проблем, Нацбанк їх підтримає.

Найкраща гарантія

Найкращою гарантією нашої фінансової стабільності є перемога у війні з Росією. Тож ще один спосіб успішно розпорядитися заощадженнями – стабільно підтримувати ЗСУ донатами.